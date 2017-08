Italiaanse refs krijgen in elke Serie A-wedstrijd ondersteuning van videoref

De videoreferee (VAR) zal komend seizoen in alle matchen van de Serie A worden gebruikt. Dat bevestigde de Italiaanse voetbalbond donderdag op haar website.

“De details van het experiment zullen worden uitgelegd aan alle teams bij de start van het kampioenschap”, vervolgt de bond in haar mededeling.

De verantwoordelijken van IFAB, het orgaan dat de spelregels in de gaten houdt, bedankte de Italiaanse bond voor haar toestemming de videoref in elke wedstrijd toe te laten. “Op die manier kunnen nuttige gegevens bekomen worden”, klinkt het. In maart 2018 zal de IFAB haar bevindingen over het experiment openbaar maken.