Zo spectaculair zal reizen met de Hyperloop One van Elon Musk eruitzien: “Het begin van een nieuw tijdperk”

Hyperloop One, het hypermoderne vervoersmiddel dat wordt gebouwd door miljardair Elon Musk, heeft de eerste succesvolle test van de passagierscabine achter de rug. Op 29 juli haalde de cabine voor het eerst een recordsnelheid van 310 kilometer per uur over een afstand van 300 meter. “Het begin en het ontwaken van een nieuw tijdperk in de transportsector”, aldus de medeoprichter van het ambitieuze project.

Eind juli was een spannend moment voor de tientallen medewerkers van het Hyperloop One-project, dat diep in de woestijn van Nevada wordt getest. Eerder hadden ze al succesvolle proeven gedaan met passagierscabines aan lage snelheid, maar op 29 juli was het tijd voor het echte werk: de Hyperloop One XP-1, de eerste generatie passagierscabines van het bedrijf, gaf vol gas op een afstand van 300 meter, gleed met een snelheid van 310 kilometer per uur over het magnetische spoor om daarna te remmen en geleidelijk aan te stoppen.

“Dit is het begin en het ontwaken van een nieuw tijdperk in de transportsector”, zei Shervin Pishevar, medeoprichter en voorzitter van de raad van bestuur van Hyperloop One. “We hebben een historische snelheid van 310 kilometer per uur behaald en we zijn enorm opgewonden om de XP-1 die door de Hyperloop One-tunnel raast, voor te stellen aan de wereld.”

Oplossing voor uitdagingen op vlak van massatransport

Alle onderdelen van het futuristische vervoersmiddel, zoals de efficiënte elektrische motor en het magnetische spoor, werden uitvoerig en succesvol getest. “We hebben bewezen dat onze technologie werkt en dat we klaar zijn om te onderhandelen over de commercialisering van onze Hyperloop One”, liet CEO Rob Lloyd optekenen.

Heel wat regeringen en grote steden hebben al interesse getoond in de Hyperloop One en zien in het hypermodern vervoersmiddel dé oplossing voor de uitdagingen op vlak van massatransport en infrastructuur. En nu is het bedrijf, dat werd opgericht door miljardair Elon Musk, nog een stap dichter bij de wereldwijde ontplooiing van Hyperloop.

Volgens Hyperloop One is het bedrijf momenteel “het enige bedrijf in de wereld” dat zich bezighoudt met het bouwen van dergelijk commercieel systeem. Op het einde van dit jaar willen ze meer dan 500 werknemers aanwerven die het project tot leven moeten brengen.