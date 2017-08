Dit zijn de drie populairste zomerbestemmingen van de Belg

Turkije is bezig aan een stevige comeback bij de Belgische touroperatorklant. Het land staat opnieuw in de top drie als meest populaire zomerbestemming, na Spanje en Griekenland, zo bevestigen TUI en Thomas Cook donderdag.

Turkije was jarenlang de tweede belangrijkste bestemming voor de Belgische touroperators, na Spanje. Maar de afgelopen jaren slabakte het toerisme er. Er was de vluchtelingencrisis, oplaaiend geweld met de Koerden en terreurbeweging IS, een mislukte staatsgreep en talrijke provocaties van president Erdogan. Vorig jaar zakten de toerismecijfers tot een absoluut dieptepunt van iets meer dan 25 miljoen buitenlandse bezoekers, 30 procent minder dan in 2015.

‘Veilige’ bestemmingen

Ook bij de Belg was Turkije minder populair. Men koos liever voor ‘veilige’ Europese bestemmingen. Maar het land is deze zomer aan een inhaaloperatie bezig. Volgens TUI zijn er nu al 20 procent meer boekingen dan vorig jaar. Thomas Cook heeft het over een groei met 15 procent, “al staat het nog niet op het niveau van enkele jaren geleden”.

Waarom is Turkije plots weer populair?

De verklaring voor de comeback hangt samen met de relatief rustige situatie op geopolitiek vlak. “Daarnaast zijn heel wat andere zonbestemmingen (bijna) volgeboekt én pakken de hoteluitbaters uit met uitzonderlijke promoties. Er is een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding”, aldus Piet Demeyere van TUI. “In Turkije vindt men een vijfsterrenhotel voor dezelfde prijs als een driesterrenhotel elders”, verwoordt Thomas Cook het. Ook de all-informule is er erg in trek.

Voor last minutes deze zomer prijkt de Turkse Rivièra steevast op de eerste plaats, bevestigen de Belgische touroperators. TUI gaat deze maand zelfs de vluchtfrequentie naar Antalya, Bodrum en Izmir verhogen. Er worden meer dan 1.500 zetels toegevoegd.