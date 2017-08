Waaiers? Nee hoor, in de Ronde van Polen breekt het peloton in twee door... een pony

Opvallend zicht in de koninginnenrit van de Ronde van Polen. Op 105 kilometer van de meet wordt het peloton plots opgeschrikt door een losgeslagen pony in het peloton. Er gebeurden gelukkig geen ongevallen, al bleef de pony wel de volle kilometer meelopen met het peloton. Het voorval doet terugdenken aan de legendarische beelden uit 1997, toen een paard uit de wei sprong in volle koers en terechtkwam in het peloton tijdens het Criterium International.