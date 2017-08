De Jupiler Pro League is nu ook te zien in... Mexico

Ochoa is een nationale held in Mexico Foto: Photo News

De Mexicaanse sportzender ESPN Mexico heeft de rechten van de Belgische Jupiler Pro League gekocht. De zender wil zo de wedstrijden van hun nationale doelman en Standard-aanwinst Guillermo Ochoa live aanbieden.

Standard-doelman Ochoa is een nationale held in Mexico, onder meer dankzij zijn prestaties met de nationale ploeg. Zijn landgenoten volgen hem daarom op de voet, ook nu Ochoa bij Standard zijn. De sociale mediakanalen van de Luikenaars worden al veelvuldig gevolgd door Mexicanen. Vanaf dit weekend kunnen ze hun nationale doelman ook live aan het werk zien, dankzij ESPN Mexico.

De volgende wedstrijd van Standard is vrijdag tegen Racing Genk en die zal in Mexico om 13u30 plaatselijke tijd uitgezonden worden. Met zijn 130 miljoen inwoners opent er dus een hele nieuwe markt voor het Belgisch voetbal en voor Standard in het bijzonder.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een buitenlandse superster bij Standard belandt. Enkele jaren geleden werd de Luikse club overspoeld door Japanse journalisten die Eiji Kawashima in actie wilden zien.