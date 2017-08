Christophe (37) was op weg naar het avontuur van zijn leven, maar crash gooide roet in het eten

Kortrijk - Met de fiets naar de Noordkaap, met de bagage op je rug. Christophe Lefebvre (37) wou zich als ex-obees bewijzen. Door een aanrijding moest hij echter opgeven. Zijn fiets van 6.000 euro is nog altijd spoorloos. Maar volgend jaar bewijst hij zich opnieuw.

“Ik was vroeger dik. Ik had een functie waar goed eten met de klant de norm was en bewoog amper”, zegt Christophe Lefebvre (37) in Kortrijk. Hij is afkomstig van Menen. Als prille dertiger kreeg hij te horen dat een maagring hem het best kon vooruithelpen. “Dit kon ik mezelf niet aandoen. Ik begon te sporten, meer met vallen dan opstaan. 53 kilogram later wou ik me bewijzen in de North Cape 4000, een tocht voor bikepackers met start in Florence. Je reist niet met de auto maar met je fiets. In plaats van al je bagage in de koffer van je auto te proppen, ram je alles op je fiets.”

Organisaties omschrijven deze vorm van bikepacking als een sportieve uitdaging die de zin voor avontuur en de zelfredzaamheid tot het extreme test. “Ik registreerde me graag voor de Northcape-4000, de langste race in zijn soort op het Europese continent. Vertrekken doe je vanuit Firenze. Met uitzondering van vier checkpoints doe je alles zelf. Ik had ondertussen meer dan een jaar intensieve training achter de rug. Als ex-morbide-obees kon dat tellen.”

Dan volgt het moment waarop de dikke gaat tonen dat hij zijn leven heeft omgegooid. Gezwind richting Oostenrijk, richting eerste checkpoint. “De trip door de Italiaanse bergen bracht me langs pittoreske dorpjes. Ik haalde de top en ik voelde de adrenaline door mijn lijf stromen. En toen gebeurde het. In volle afdaling raasde ik voorbij een Italiaanse auto met een chauffeur die aan het prutsen was met de gsm. Zijn bumper raakte mijn achterwiel en ik smakte tegen de vangrail. Aan de andere kant lag een metersdiepe afgrond. Die witte schoenendoos reed doodleuk verder. Ik was vooral bezig met het idee dat ik nog moest koersen. Elf kilometer verder was er een plaatselijke decathlon. Ik wou vooruit, maar de pijn was niet te harden.”

Fiets spoorloos

Na contact met de organisatie kwam medische assistentie. De spoedarts bracht het keiharde verdicht: fractuur van de linkervoet en opgeven. “Ik ben groot, ik ben breed, ik ben stoer, maar ik heb zitten janken als een kind. De pijn in mijn voet was zo erg dat ik het gipsverband niet meer kon verdragen. Met een mes en een kingsize-schaar sneed ik dat onding in stukken. Na een overnachting op de luchthaven van Barcelona landde ik vorige maandag in Brussel, waar mijn vrouw me opwachtte.”

Intussen is Lefebvre weer aan de slag in een bedrijfje dat webshops beheert. Zijn fiets van 6.000 euro is nog altijd spoorloos. Die raakte verloren op de luchthaven van Barcelona. “Dit avontuur kan ik niet zo afsluiten. Binnen hier en zes weken kan ik mijn trainingen hervatten en dan sta ik volgend jaar opnieuw aan de start. Al hoort mijn vrouw dat niet graag.”