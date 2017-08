Gewelddadig protest en graffiti tegen toeristen in Barcelona: “Toerisme doodt onze buurten”

Een steeds groeiende groep inwoners van Barcelona is de toeristen in de Spaanse stad grondig beu. Hun woede uiten ze onder meer in gewelddadig protest en graffiti met agressieve taal. “Toerisme doodt onze buurten”, klinkt het bij de Barcelonezen.

De jongste maanden is het gedrag van toeristen een doorn in het oog geworden van veel inwoners van de bij toeristen erg populaire Spaanse stad. Het toerisme veroorzaakt overlast, zo klinkt het bij veel Barcelonezen, en maakt het niet langer aangenaam om in de stad te wonen. Ongeveer twintig procent van de inwoners van Barcelona noemt toerisme het grootste probleem van de stad.

Vooral de politieke beweging Arran, een Catalaans-nationalistische groepering die zich duidelijk kant tegen het massatoerisme, laat zich de jongste tijd gelden. De beweging, die zo’n 500 leden telt, kwam al herhaaldelijk in het nieuws door enkele gewelddadige protesten. Zo vernielden ze verschillende fietsen in de stad en beschadigden ze een tourbus nabij het stadium van FC Barcelona. De graffitiboodschap op de carrosserie van de bus: “El Turisme Mata Els Barris” of “Toerisme doodt onze buurten”. Er worden ook geregeld toeristen aangevallen.

“Fuck tourism”

De boodschap van Arran is duidelijk: “All tourists are bastards” en “Fuck tourism”. En die boodschap slaat aan. Barcelonezen hebben het gehad met het wangedrag van (dronken) toeristen. “Het vandalisme is een reactie op het geweld dat wij elke dag meemaken”, zegt Laura Flores, een woordvoerster van Arran, in The Guardian.

Maar er is meer: de inwoners hebben het ook gehad met de onbetaalbare woningen. Ze zijn de groeiende onleefbaarheid in sommige wijken beu en willen komaf maken met de slechtbetaalde jobs in de toeristische sector.

Bovendien is Barcelona niet de enige stad waar het ongenoegen stijgt. Vorig weekend vond bijvoorbeeld ook in Palma de Mallorca een protestactie plaats tegen het massatoerisme op het vakantie-eiland, en ook Valencia en de Balearen verzetten zich tegen het toerisme.

Oplossingen zoeken

Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten in Spanje, dus zitten de politici erg verveeld met de situatie. De Spaanse minister van Toerisme verfoeit de acties en heeft het over “turismofobia” en volgens Santi Vila, de plaatselijke verantwoordelijke voor economie in Barcelona, maakt de politieke beweging “een grote fout”.

In de verschillende toeristische steden wordt momenteel nagedacht over oplossingen. Pilar Carbonell, hoofd Toerisme in Mallorca, stelt bijvoorbeeld voor om het systeem van de winstverdeling in de toeristische sector te herzien en zo de werknemers te beschermen.