KAA Gent moet in Oostenrijk voorbij SC Altach als het de laatste voorronde van de Europa League wil spelen. In de heenmatch bleef het 1-1, dus moet Gent nog vol aan de bak. Voor de wedstrijd kreeg het echter steun van Bob Marley, want “Three Little Birds” schalde tijdens de opwarming door de boxen in het stadion. “Everything’s gonna be alright”, hopelijk ook voor Gent vanavond!