Levenswerk Greet en Denis gaat op in de vlammen: “We gaan nu geen kinderen gelukkig kunnen maken”

Zwevegem - Een uitslaande brand heeft gisteren veel schade aangericht in De Engelenhoeve, een mini-pretpark voor kinderen en volwassenen met een beperking. Bijna al het zelfgemaakte speelgoed is verwoest en vogels, een konijn en een hamster zijn omgekomen in de brand.

“We gaan een tijdje geen kinderen meer gelukkig kunnen maken.” Dit was het eerste waar de uitbaters van De Engelenhoeve in Sint-Denijs aan dachten nadat er brand was uitgebroken op hun hoeve. Precies vijftien jaar geleden doopten Greet Delanghe (54) en Denis Detavernier (61) de hoeve waar ze wonen om tot De Engelenhoeve. Het koppel heeft een zoon met een beperking en dankzij talrijke giften konden Greet en Dennis projecten realiseren voor mensen met een beperking en groeide De Engelenhoeve uit tot een gratis mini-pretpark.

Gistermiddag werd een groot stuk van hun levenswerk vernietigd. In de schuur die vijf jaar geleden werd omgevormd tot een sprookjeskinderboerderij ontstond brand. In een mum van tijd sloegen de vlammen door het dak. Greet en Denis waren niet thuis op het moment van de brand. Ze waren snel wat boodschappen gaan doen.

Het waren twee van hun vier zonen die er alles aan deden om hun levenswerk te redden. “Ik was voor mijn broer Wouter aan het zorgen, toen mijn oudere broer Jo riep dat het brandde”, zegt Robbe (16). “Ik heb meteen de brandweer gebeld en Jo probeerde met een tuinslang te blussen. Maar dat hielp niets. We hebben dan met de hulp van Jo’s vriendin zoveel mogelijk materiaal uit de loods gehaald, waaronder onze huifkarren.”

Duizenden bezoekers

De brandweerkorpsen van Zwevegem en Kortrijk, die ook hulp kregen van collega’s uit Deerlijk en Avelgem, konden voorkomen dat de brand oversloeg naar de volledige loods. Maar de sprookjeskinderboerderij werd verwoest. In de brand kwamen acht vogels, een konijn en een hamster om. Ook is bijna al het speelgoed van De Engelenhoeve vernietigd. “Het was in die ruimte waar we al ons speelgoed stockeerden”, zeggen Greet en Denis. “Alle zelfgemaakte muziekinstallaties, sprookjesbeelden, de spelletjes... het is allemaal weg.”

Jaarlijks wordt het gratis mini-pretpark bezocht door duizenden kinderen en volwassenen met een beperking. De zomerperiode is de meest drukke periode. “Voor de komende maanden zijn er minstens drie à vier groepen die al gereserveerd hebben. Het is met pijn in het hart, maar we gaan die mensen moeten ontgoochelen.”

De uitbaters hopen wel dat ze zo snel mogelijk hun mini-pretpark weer kunnen openen. “We gaan alles weer opbouwen. Het is veel te belangrijk voor de kinderen. We zijn het enige wat er is voor die mensen. Een lach toveren op het gezicht van die kinderen, dat was al die jaren onze motivatie. En dat zal ook onze drijfveer zijn om zo snel mogelijk weer open te gaan.”