Als Club Brugge het Europese seizoen wil redden, heeft het geen tijd te verliezen, vindt onze Clubwatcher Frank Buysse. “Aan de slag Mannaert”

Geen kampioenenbal voor Club dit seizoen, het was ingecalculeerd. Maar na 24 augustus geen Europees voetbal meer: met die gedachte kan heel blauw-zwart niet leven. Club moét op 17 en 24 augustus door de play-offs van de Europa League raken. Het is bang wachten wat de loting brengt. Maar, dat is wel al zeker, het bestuur moet dringend aan de slag.