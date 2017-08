Minder werken wordt voordeliger voor 60-plussers

Liever dan dat ze helemaal afhaken, hoopt de regering dat oudere werknemers straks veeleer kiezen om vier vijfde te gaan werken. Vanaf volgend jaar kunnen bedrijven een premie uitdelen die die stap interessanter moet maken. Dat staat in het federaal Zomerakkoord.

Bedrijven zullen vanaf volgend jaar een premie kunnen geven aan zestigplussers die ervoor kiezen om het rustiger aan te doen. De premie wordt volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en moet een deel van het loonverlies compenseren. “Zachte landingsbanen”, noemt ­minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) de nieuwe ­regeling. “We maken het aangenamer om te landen, zodat zestigplussers niet plots moeten terugvallen op een uitkering. Het gaat dan over mensen die vier vijfde willen werken, die willen overstappen van ploegenarbeid naar een dagjob of ­gewoon naar een andere, rustige functie”, zegt haar woordvoerster. Meer dan 280.000 werknemers ­komen volgens het kabinet in aanmerking.

In vergelijking met de vroegere landingsbanen komt de overheid nergens tussen. “De premie is een afspraak tussen werkgever en werknemer”, zegt De Block. “In het bedrijf kiezen ze ook zelf hoe hoog die premie zal zijn. Het is vooral de bedoeling op een positieve manier te maken dat mensen aan het werk blijven. Dat moeten we niet alleen via sancties of taksen afdwingen.”

ING-taks

Dat laatste gebeurt nochtans ook. Er komen boetes voor bedrijven die geen moeite doen om vijftigplussers aan het werk te houden en hen ­gewoon betaald thuis houden. De ‘ING-taks’, zo wordt de maatregel binnen de regering genoemd. Omdat onder meer de bank ING en telecombedrijf Proximus de opvallende beslissing namen om werknemers de kans te geven gewoon thuis te blijven. “Het getuigt van weinig respect voor de ervaring en de talenten van die werknemers”, benadrukt minister van Werk Kris Peeters (CD&V). De regering pakt die praktijk nu aan door van de bedrijven een boete of ‘activeringspremie’ te eisen bovenop het loon van de betrokken werknemers. Die kan oplopen tot twintig procent van het loon. Zo zijn er volgens de regering steeds minder excuses voor bedrijven die werkbaar werk niet ernstig nemen. ING-topman Erik Van Den Eynden noemt de kritiek niet correct: “Het gaat ook om een individuele keuze van het personeelslid om in te tekenen op het plan.”