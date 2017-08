Van vreemde vogels – liefst Franse – zijn ze nooit vies geweest bij KV Kortrijk. Maar nu zoeken ze het ook elders. Met Tunesiër Larry Azouni en Oekraïner Yevhen Makarenko zijn ze in één week zelfs twee internationals rijker. Ook Youcef Attal is nog op komst.

Het was een dolle week voor KV Kortrijk. De nipte nederlaag in Charleroi liet dan wel geen sporen na – het spel was veelbelovend –, maar het gaat om punten. Er is dus nog versterking nodig ...