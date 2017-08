Leicester City plukt Kelechi Iheanacho weg bij Manchester City

De Nigeriaan Kelechi Iheanacho verlaat Manchester City voor reeksgenoot Leicester City. De 20-jarige aanvaller ondertekende een contract voor vijf seizoenen bij The Foxes. Beide clubs kondigden de transfer donderdagavond aan op de clubwebsite. Een transfersom werd niet bekendgemaakt, maar volgens Britse media telt Leicester zo’n 30 miljoen euro neer voor de talentvolle spits.

“Het voelt goed en ik ben blij om bij dit team te horen”, aldus Iheanacho op de website van Leicester. “Ik heb met de trainer gesproken en ik weet wat de ambitie van het team is. Hij liet me weten wat ik moet doen om het team te helpen en ik was overtuigd.”

Leicester-manager Craig Shakespeare was in zijn nopjes met de komst van zijn nieuwe aanvaller. “Hij is een geweldige aanwinst voor ons. Hij is enorm getalenteerd en liet dat al op ieder niveau zien. Hij is jong, hongerig en klaar voor de volgende stap in zijn ontwikkeling.”

Iheanacho maakte op 29 augustus 2015 zijn professionele debuut bij Manchester City. Door de stevige concurrentie van onder andere Sergio Agüero kon hij nooit een basisplaats afdwingen bij de Cityzens, maar hij maakte vaak indruk tijdens invalbeurten. In totaal kwam de Nigeriaan tot 21 doelpunten in 64 officiële wedstrijden voor de ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne. Bij de nationale ploeg van Nigeria scoorde hij al zes keer in tien interlands. Hij zal bij Leicester met het rugnummer acht spelen.