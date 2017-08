AA Gent likt zijn wonden na pijnlijke Europese uitschakeling: “Zwaarste ontgoocheling sinds ik hier ben”

De uitschakeling tegen Rheindorf Altach in de derde voorronde van de Europa League na de miljoeneninvesteringen van afgelopen zomer kwam keihard aan bij AA Gent. Voorzitter Ivan De Witte was te aangeslagen om te reageren. “Dit is mijn zwaarste ontgoocheling sinds ik bij Gent bent”, beaamde trainer Hein Vanhaezebrouck. Verdediger Stefan Mitrovic, die rood kreeg, spreekt over een moeilijke periode voor de club: “Niemand had dit verwacht.”

“Het is niet alleen voor mij een zwarte dag, maar voor de hele club”, ging Hein Vanhaezebrouck verder. “De voorzitter en Michel Louwagie zijn ontgoocheld, onze 125.000 supporters zijn ontgoocheld. Zelfs de geblesseerden, want zij hoopten mits een goed parcours na Nieuwjaar misschien in actie te komen. We gaan dit een heel seizoen voelen. In de competitie moet ik zes Belgen op het blad hebben, dus Europa bood ons de kans om wat meer buitenlanders aan bod te laten ­komen. Nu zal ik hen vaak moeten ontgoochelen.”

“We missen maturiteit”

“We hebben voor de match iedereen op scherp proberen te zetten, maar dan kregen we weer een pijnlijke goal tegen. Daarna heb ik twijfels in de hoofden van sommige spelers gezien. We waren emotioneel te weinig stabiel. We pakten domme gele kaarten door te tackelen op het middenveld of een judogreep te doen. We missen blijkbaar maturiteit. Bij de rust heb ik gevraagd om die nevenzaken te laten vallen en te focussen op het voetbal. En achterin zeker geen tweede geel te pakken. Maar we lieten ons vangen zoals bij die eerste tegengoal: de spits laten vertrekken uit de dekking en als de actie eigenlijk voorbij was omdat de bal te ver weg was gestoten, dan maakten we de fout. Die rode kaart was het nekschot.”

Wat moet er nu gebeuren? “We moeten zeggen waar het op staat, niets verbloemen. We hebben een onevenwicht in onze kern. Aanvallend hebben we opties genoeg, maar achterin niet. En de middenvelders dragen niet bij tot rust. Soms kunnen middenvelders de defensie ontlasten, dat zie je bij ons niet.”

Franko Andrijasevic kreeg een klap op de nek, die hij in de oefenmatch tegen Beerschot al blesseerde en net hersteld was. Hij is onzeker voor zondag als Antwerp op bezoek komt. En ook achterin vreest Vanhaezebrouck een nieuwe afwezige. Samuel Gigot kreeg een trap op de voet – bij de tweede tegengoal stond hij langs de lijn – en er zal moeten bekeken worden hoe erg het is. “Onze aanwinst Dylan Bronn is speelgerechtigd, misschien moet ik hem zondag al inzetten”, aldus Vanhaezebrouck.

Andrijasevic kreeg een klap op de nek en werd afgevoerd. Foto: BELGA

Mitrovic: “Niemand had dit verwacht”

“We kwamen niet in ons spel vanavond”, sprak Stefan Mitrovic achteraf. “Niemand hield deze uitschakeling voor mogelijk. Het zijn moeilijke tijden voor het team. Europees voetbal is the big thing, maar nu moeten we ons concentreren op de competitie. Dit is een grote ontgoocheling.”

Foto: Photo News

Bij het rustsignaal geloofden ze er bij de Buffalo’s nog in. “We wilden er echt nog voor gaan. Maar op het Europese toneel mag je bepaalde fouten niet maken en die maakten we vanavond wel . Simpel: op dit niveau moet het gewoon beter.”

Na vijftig minuten moest Mitrovic naar de kant met tweede gele kaart en moest AA Gent verder knokken met tien. “Dat was het kantelpunt in de match”, vindt Mitrovic zelf. “Met tien was het een pak moeilijker. Maar het was een terechte rode kaart. Toch vind ik dat er bij voorgaande fases wat te makkelijk gele kaarten vielen voor ons. Er moet meer toegelaten worden. Ik heb mijn twijfels over mijn eerste gele kaart. Ik wil sorry zeggen aan mijn ploegmaats en de club voor mijn rode kaart.”

Foto: BELGA