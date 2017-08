Club Brugge moet voorbij één van deze ploegen om de groepsfase van de Europa League te bereiken

Naast Zulte Waregem, dat zich rechtstreeks voor de groepsfase plaatste, is Club Brugge de enige Belgische club die nog in de Europa League zit. Het kent vandaag zijn ­tegenstander in de play-offronde, de laatste hindernis richting groepsfase.

Club Brugge moest wachten tot na middernacht om de definitieve lijst met tegenstanders te weten te komen. Braga won namelijk pas in minuut 120 van het Finse AIK (2-1, heenmatch 1-1) en is zo ook reekshoofd. Het Griekse Panathinaikos is door de zege van Braga net geen reekshoofd en dus op papier de sterkst mogelijke tegenstander van blauw-zwart . Club is wel reekshoofd ontloopt ploegen genre Zenit St Petersburg, Dinamo Kiev, AC Milan of Everton. Om 13.30 uur wordt er geloot in Nyon, de matchen vinden plaats op 17 en 24 augustus.

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge:

• Panathinaikos (Griekenland)

• Maritimo (Portugal)

• Rosenborg (Noorwegen)

• Hajduk Split (Kroatië)

• Sheriff Tiraspol (Moldavië)

• Apollon Limassol (Cyprus)

• FC Oleksandriya (Oekraïne)

• Videoton (Hongarije)

• Rode Ster Belgrado (Servië)

• Skenderbeu (Albanië)

• FC Utrecht (Nederland)

• AEK Athene (Griekenland)

• Rheindorf Altach (Oostenrijk)

• FH Hafnarfjordur (IJsland)

• Viitorul Constanta (Roemenië)

• Osijek (Kroatië)

• Vardar Skopje (Macedonië)

• Domzale (Slovenië)

• Östersund (Zweden)

• Shkendija (Macedonië)

• Suduva Marijampole (Litouwen)