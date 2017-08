Gezocht: Wie heeft het dotje van Zlatan nog gezien?

Hoe zou het nog zijn met Zlatan Ibrahimovic? Goed, zo blijkt. Met zijn knieblessure, die hij in april tegen Anderlecht opliep, gaat het steeds beter – we zagen hem in filmpjes al stevig fitnessen en wat jongleren. Tussendoor geniet de Zweedse spits van het leven. Op zee, bijvoorbeeld. Hij poseerde tijdens een boottochtje, al moesten we toch twee keer kijken of het wel Zlatan was. Zijn dotje was verdwenen, zijn haren wapperden in de wind. Vindt hij geen nieuwe club meer, dan kan hij altijd bij een rock­bandje solliciteren.