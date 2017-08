Meer dan een WAG: deze ‘Servische Lady Gaga’ is van alle markten thuis

Er zijn voetballersvrouwen en er is de overtreffende trap van een voetballersvrouw. In die laatste categorie treffen we Jelena Karleusa aan, wederhelft van de Servische verdediger Dusko Tosic (32), momenteel in dienst van het Turkse Fenerbahçe. Jelena (38) heeft er een levensmissie van gemaakt om langzaamaan te veranderen in een soort levende barbiepop.