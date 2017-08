Vandaag start de Proximus League: dit zijn de blikvangers die u dit jaar in de gaten moet houden

Een week na eerste klasse A start vandaag ook de competitie in 1B met een duel tussen promovendus Beerschot Wilrijk en Union, de revelatie van vorig seizoen. Cercle Brugge is de grote titelfavoriet, maar ook bij de andere ploegen zitten enkele opvallende spelers om zeker in de gaten te houden.

CERCLE BRUGGE. De kameraad van Hazard

ONZE PROGNOSE: Kampioen

Blikvanger: Met Gianni Bruno (25) haalde Cercle Brugge een Belg binnen die nooit eerder in de Belgische competitie actief was. Trok op jonge leeftijd naar de voetbalschool van Lille, waar hij samen met Eden Hazard op internaat zat. Het was sportief directeur François Vitali – door nieuwe eigenaar AS Monaco bij Cercle geplaatst – die Bruno er absoluut bij wilde. Vitali struinde tien jaar geleden de Belgische velden af op zoek naar jong talent en loodste toen Bruno naar Lille. Vorig seizoen was de voormalige belofteninternational aan de slag bij het Russische Samara.

OHL. Oude bekende uit China

ONZE PROGNOSE: Play-off 2

Blikvanger: Met Julien Gorius haalde OH Leuven een oude bekende terug naar de Belgische velden. De Franse middenvelder maakte in het verleden al furore bij KV Mechelen en Genk, maar het valt nog af te wachten welk niveau hij haalt na een mislukt jaar in China bij Changcun Yatai en nadien zes maanden zonder club. Als hij op zijn 32ste zijn oude niveau weer kan oppikken, is Gorius potentieel de nieuwe patron van OH Leuven op en naast het veld. Zijn vrijschoppen zijn sowieso een wapen voor de Leuvenaars.

ROESELARE. Wraaklustige Kroaat van Club

ONZE PROGNOSE: Play-off 2

Blikvanger: De Kroatische aanvaller Fran Brodic (20) scoorde vorig seizoen bijna 40 keer voor de beloften van Club Brugge. Dat blauw-zwart hem geen kans geeft in de A-ploeg zit hem dwars en hij wil dit seizoen het tegendeel bewijzen. Twee jaar geleden werd hij door Club Brugge ook al eens uitgeleend aan tweedeklasser Antwerp, maar toen zorgden verschillende blessures ervoor dat hij zich niet kon tonen. Dit seizoen is het jaar van de waarheid voor hem.

AFC TUBIZE. Getalenteerde wereldburger

ONZE PROGNOSE: Play-off 3

Blikvanger: Weinig namen die een belletje doen rinkelen in de ploeg van Tubeke. Maar de Grieks-Amerikaanse Australiër Panagiotis Armenakas staat Down Under bekend als een groot talent. Op zijn zesde mocht hij al gaan trainen bij Barcelona, was ook even op proef bij Bolton Wanderers en doorliep de Australische jeugdacademie van AC Milan. In 2010 trok hij op 12-jarige leeftijd naar Brescia. Ondertussen zit de 19-jarige middenvelder in het netwerk van de familie Pozzo, want hij speelde al voor Watford en is nu eigendom van het Italiaanse Udinese, dat hem uitleent aan de Waals-Brabanders.

WESTERLO. Dankzij de Chelsea-scout

ONZE PROGNOSE: Play-off 3

Blikvanger: De bekendste nieuwkomer bij Westerlo is Jens Naessens (ex-Zulte Waregem), maar in ’t Kuipje kijkt iedereen uit naar spelmaker Bernardinho. De 21-jarige Ghanees – voluit Bernardinho Tetteh Osah – ontpopte zich in de voorbereiding met zijn doelpunten, assists en dribbels tot smaakmaker. Het was trouwens meesterscout Piet de Visser – voormalig scout van de Engelse topclub Chelsea – die de speler ontdekte, naar zijn voetbalschool in Ghana loodste en nu aanprees bij Westerlo.

UNION SG. Terug naar de heimat

ONZE PROGNOSE: Play-off 3

Blikvanger: Slaagt Julien Vercauteren erin om in zijn eigen stad Brussel zijn carrière weer op de rails te zetten? Zijn eerste stappen op het hoogste niveau bij Lierse waren goed en het leverde een transfer op naar het Franse Nice. Maar sindsdien gaat het wat minder met zijn carrière. In een uitleenbeurt aan Westerlo liet hij nog wel van zich spreken met een wereldgoal tegen Anderlecht, maar om disciplinaire redenen kwam hij maar aan drie wedstrijden. Vorig seizoen speelde hij slechts 54 minuten in één wedstrijd met RNK Split.

LIERSE. Derde keer, goede keer?

ONZE PROGNOSE: Play-off 2

Blikvanger: Normaal zou hier een tekstje moeten staan over Dylan De Belder, vorig seizoen topschutter met 21 goals, maar de Henegouwer wil niet meer voor Lierse spelen. Daarom willen we graag doelman Mike Vanhamel aanprijzen. Twee jaar op rij was hij de keeper van de ploeg met het hoogst aantal punten in de Proximus League, maar een promotie leverde dat nog niet op. Eerst kreeg White Star Brussel geen licentie en vorig seizoen pakte Lierse geen periodetitel waardoor een promotie niet mogelijk was. Vanhamel zelf heeft nochtans de kwaliteiten om op het hoogste niveau aan de slag te gaan.

KFCO BEERSCHOT WILRIJK. Daar is Losada nog eens

ONZE PROGNOSE: Play-off 3

Blikvanger: Publiekslieveling Hernan Losada (foto) keerde twee jaar geleden voor de tweede keer terug naar het Kiel. Straffer zelfs: Lo­sada speelde drie periodes voor Beerschot en drie keer onder een andere naam. Eerst Germinal Beerschot, later Beerschot AC en nu dus KFCO Beerschot Wilrijk. Op zijn 35ste is hij nog niet versleten, want vorig seizoen scoorde hij nog negentien keer. Dé droom van Losada is om ‘zijn’ Beerschot af te zetten in de Jupiler Pro League.