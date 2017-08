CLUBNIEUWS. Anderlecht krijgt goed nieuws van Vermaelen, Italiaanse interesse voor Engels

Anderlecht is niet zeker dat het Kara kan behouden, dus speurt het nog naar versterking achterin. Zo kwam Anderlecht uit bij Thomas Vermaelen, en die zegt niet meteen neen tegen een verhuis naar België. Bij Club Brugge verwachten ze nog enkele vertrekkers, naast Limbombe en Izquierdo kan ook Bjorn Engels nog vertrekken. De verdediger geniet van Italiaanse interesse. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Vermaelen zegt niet meteen ‘neen’

Anderlecht polste bij de entourage van Thomas Vermaelen (31) of hij een transfer naar RSCA zou zien zitten en het werd zeker niet meteen wandelen gestuurd. Vermaelen begrijpt dat paars-wit troeven heeft. Het blijft de grootste Belgische club met een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Vermaelen zal dan wel zijn Engelse vrouw Polly moeten warm maken voor een verhuis naar ons land. Zeker als er ook Engelse interesse is van West Brom of Crystal Palace.

Bij RSCA bevestigde Herman Van Holbeeck de interesse aan de krant L’Avenir. “Vermaelen is een interessant dossier. Hij heeft speelminuten nodig met het oog op het WK en zijn uitleenbeurt aan AS Roma was geen succes. Maar er zijn tientallen clubs die hem willen.”

Grootste struikelblok lijkt het financiële plaatje. Vermaelen moet dan wel weg bij Barcelona, Anderlecht kan hem alleen maar aantrekken via een huurconstructie als Barça zijn riante loon grotendeels blijft betalen. Zolang Vermaelen interesse heeft, zoekt RSCA minder toenadering tot Laurent Ciman (31). Niettemin valt in het kamp van de verdediger van Montréal ook te horen “dat ze op de hoogte zijn van de concrete interesse van Anderlecht.” In ­Italië wordt ook linksback Rogerio (19) van Juventus aan RSCA ­gelinkt.

ANTWERP. Dierckx mag niet meer met A-kern trainen

Antwerp liet vier spelers weten dat ze vanaf vandaag niet meer mogen trainen met de A-kern. De opvallendste naam is die van Tuur Dierckx (22). Trainer Bölöni rekent niet meer op de winger. Dierckx was een jaar geleden nog dé toptransfer. Hij legde toen een aanbod van Standard naast zich neer om met Antwerp voor de promotie te strijden. Hij was van grote waarde met drie goals en drie assists in de beslissende fase van het tweede periodekampioenschap. Zijn contract loopt nog tot 2020.

Ook Colpaert, Biset en Vleminckx – die eerder al te horen kregen dat ze naar een andere club te mogen beginnen uitkijken – worden niet meer verwacht. Stojanovic, die een scherpe indruk liet, pikte probleemloos aan bij de groep, zodat de aanwezigheid van de middenvelder in de wedstrijdkern voor de match in Gent van zondag nu al zowat een zekerheid is.

CLUB BRUGGE. Engels geniet Italiaanse interesse

Bjorn Engels geniet vanuit Italië naast AS Roma interesse van Sampdoria, dat in hem een goed alternatief voor Gentenaar Stefan Mitrovic ziet. De kans lijkt echter bijzonder klein dat Engels ingaat op een Italiaanse aanbieding. De verdediger heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Engeland. Als hij en de gegeerde Stefano Denswil vertrekken, komt er centraal achterin zeker nog iets bij.

KV KORTRIJK. Nieuwkomer even terug naar huis

Yevhen Makarenko keert vandaag na de training even terug naar huis. De Oekraiëner vloog eerder deze week ijlings naar België en tekende dinsdagavond voor één seizoen en een optiejaar in Kortrijk. Sinds januari speelde hij geen officiële wedstrijden meer en hij is nog niet wedstrijdfit. Hij kreeg van Yannis Anastasiou de toestemming om voor het weekend terug te keren naar huis om zijn spullen op te halen en de verhuis te regelen. Begin volgende week wordt hij dan weer in Kortrijk verwacht. Vandaag zal blijken of de Franse Tunesiër Azouni al tot de wedstrijdselectie voor Lokeren zal horen. Kagé is helemaal fit, Rougeaux trainde vooral individueel. De jonge Pupe viel geblesseerd uit.

KV MECHELEN. Rherras fit voor Waasland-Beveren

KV Mechelen maakt zich zonder nieuwe blessurezorgen op voor hun tweede competitiewedstrijd van het seizoen morgen op het veld van Waasland-Beveren. Faycal Rherras bleef woensdag aan de kant met last aan de hamstrings maar trainde gisteren gewoon weer mee met de groep. De nieuwe rechtsback geraakt dus in principe speelklaar voor het bezoek aan de Freethiel. In de abonnementenverkoop zit KV ondertussen aan 9.400 verkochte seizoenskaarten, nog maar honderd stuks verwijderd van het historische clubrecord van 2009.

LOKEREN. De Sutter en Verhulst fit

Tom De Sutter en Davino Verhulst (foto) trainden gisteren opnieuw mee en zijn volledig fit. Aanvoerder Killian Overmeire hield het voorlopig nog bij een bosloop. Mohamed Ofkir werkte individueel verder aan zijn revalidatie. Supporters die zaterdag afzakken naar het Guldensporenstadion kunnen een ticket kopen aan de ticketdienst op Daknam. Volwassenen betalen 20 euro, kinderen 10 euro.

RC GENK. Marcus Ingvartsen als joker?

Voor Pozuelo komt de trip naar Sclessin nog te vroeg. Stuivenberg: “Hij moet zich eerst nog integreren in de groep.” Voor de Deense spits Marcus Ingvartsen is het integratieproces achter de rug. “Hij oogt steeds fitter en past zich beter en beter aan onze spelwijze aan. Hij weet waar we met hem naartoe willen.” Ingvartsen start voorlopig wel nog op de bank maar kan als joker worden ingebracht. Ook centrale verdediger Aidoo nadert een basisplaats.Doelman Vukovic, ten slotte, is klaar voor de dienst. Dat hij start, wil Stuivenberg niet bevestigen. “Hij is selecteerbaar. Jammer genoeg heeft hij een stuk van de voorbereiding gemist. Maar hij voelt zich happy.”

STANDARD. Transfer voor Sa is onbespreekbaar

Standard-spits Orlando Sa wordt al langer in verband gebracht met een transfer en staat in de nadrukkelijke belangstelling van Lokomotiv Moskou. Voorzitter Bruno Venanzi geeft in een interview met de Waalse krant L’Avenir aan dat de 29-jarige Portugees onder geen beding mag vertrekken. “We hebben hem verteld dat wij op hem rekenen en dat een vertrek niet bespreekbaar is... tenzij PSG met 220 miljoen over de brug komt.” Dan is er nog die andere steraanvaller van Standard: Ishak Belfodil (25). “Er waren aanbiedingen voor hem, maar de clubs duwden niet door.”

WAASLAND-BEVEREN. Angban landt in België

Chelsea-huurling Victorien Angban landde gisteren in België. De 20-jarige Ivoriaanse middenvelder kampt echter nog met een voetblessure waardoor hij momenteel nog niet op het trainingsveld zal verschijnen. Waasland-Beveren verkocht intussen al 2.650 abonnementen. Een verbetering ten opzichte van vorig seizoen. Toen verkocht de Oost-Vlaamse club 2.300 abonnementen.

ZULTE WAREGEM. Alleen Madu en Kastanos trainen individueel

Zulte Waregem staat nagenoeg op volle sterkte voor de eerste thuiswedstrijd tegen STVV van komende zaterdag. Alleen Kingsley Madu (enkel) en Grigoris Kastanos (hamstring) trainen nog individueel. Ook voor Gertjan De Mets, die een groot deel van de voorbereiding miste door een teenblessure, lijkt Sint-Truiden nog te vroeg te komen. Ook Bossut trainde mee met de groep, maar het blijft afwachten of hij geen reactie krijgt aan de buikspieren.