Opnieuw hevige brand in wolkenkrabber ‘De Fakkel’ in Dubai

De Torch Tower in Dubai, een van de hoogste woontorens ter wereld, werd in de nacht van donderdag op vrijdag getroffen door een felle brand. Dat meldt de regering van het emiraat Dubai op Twitter. De brand is intussen onder controle, zo zegt de brandweer. Er zijn geen meldingen van slachtoffers.

De veiligheidsdiensten hebben de woontoren ontruimd, zo luidt het op het officiële Twitter-profiel Dubai Media Office. In een latere tweet wordt vrijdagmorgen ook meegedeeld dat het vuur onder controle is en dat het gebouw nu wordt “afgekoeld”.

Dubai Civil Defence:Fire at the Torch Tower has been brought under control. Cooling operations are underway. No inures have been reported. pic.twitter.com/4hHMnaRJ7T — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) 3 augustus 2017

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Een woordvoerder van de politie wist wel aan Gulf News mee te delen dat het vuur was uitgebroken op de negende verdieping. Op foto’s die circuleerden op de sociale media was te zien dat het vuur meerdere verdiepingen trof en dat de vlammen uit het gebouw sloegen.

Het is al de tweede keer in iets meer dan twee jaar tijd dat The Torch (‘De Fakkel’) in brand stond. Bij de brand in februari 2015 vielen geen slachtoffers.

De 352 meter hoge Torch Tower, in het district Dubai Marina, telt 79 verdiepingen en is daarmee de op zes na hoogste woontoren ter wereld.