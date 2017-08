Vlaams actieplan voor kinderen van Syriëgangers

Vlaanderen werkt aan een plan voor kinderen van Syriëgangers. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan begeleiding en integratie, zo staat in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

Met de val van het Iraakse Mosoel en de belegering van Raqqa, het ISIS-bolwerk in Syrië, dreigt een nieuwe golf van teruggekeerde Syriëstrijders op ons af te komen. Daar kunnen ook gezinnen bij zitten. Op de Belgische lijst met ‘foreign terrorist fighters’ staan vier minderjarigen die in Syrië of aangrenzende conflictgebieden zitten. Daarnaast zijn er nog 35 kinderen die vanuit België zijn meegenomen door hun ouders of die daar zijn geboren als kind van een Belgische Syriëstrijder.

Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin laat weten dat het de laatste hand legt aan een actieplan voor die kinderen. Dat moet leiden tot een samenwerking met de lokale taskforces, de Lokale Integrale Veiligheidscel, het OCAD, de gemeentes en de bestaande hulpverlening.

“Er is al een draaiboek voor het geval het OCAD weet heeft van een minderjarige die op komst is naar België, maar daarmee focussen we bijna uitsluitend op de veiligheid”, zegt Bram Antheunis van het agentschap Jongerenwelzijn. “Voor minderjarigen moet er ook een hulp- en integratieluik komen.”