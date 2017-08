Hef het glas op ‘International Beer Day’

Het is vrijdag opnieuw ‘International Beer Day’. De Belgische brouwers en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) roepen bierliefhebbers op om het glas te heffen met Belgisch bier en dat moment te delen op sociale media.

“Een internationale feestdag voor de dag van het bier mag in het land van het bier niet onopgemerkt blijven”, aldus VLAM. “Daarom roepen we iedereen op om trots het glas te heffen.”

Die oproep gebeurt via een radiospot op enkele populaire zenders en via sociale media. Bierliefhebbers krijgen de vraag om dat moment te delen op sociale media zoals Facebook, Twitter en Instagram met de hashtag #fieroponsbier.

“Met de campagne wil VLAM de Belg bewust maken van de schoonheid van Belgisch bier”, klinkt het nog. “Het is ongelofelijk wat ons land wereldwijd op dit vlak betekent.”

De campagne op sociale media die de oproep vorig jaar ondersteunde, bereikte toen 1 miljoen mensen via Facebook en 250.000 via Twitter en Instagram. “Of veel mensen ook daadwerkelijk geklonken hebben, is moeilijk na te gaan, maar we hopen dat de campagne hen eraan herinnerde dat onze biercultuur bijzonder is.”

De ‘International Beer Day’ vindt jaarlijks plaats op de eerste vrijdag in augustus en is voor het eerst gevierd in 2008. In meer dan 200 steden wereldwijd wordt die dag het glas gerstenat geheven op de biercultuur, zo staat op de website van het evenement.

De Unesco, de cultuur-, wetenschaps- en onderwijsorganisatie van de Verenigde Naties, heeft de Belgische biercultuur eind vorig jaar officieel opgenomen op de lijst van immaterieel cultuur erfgoed.