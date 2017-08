Passagier filmt buschauffeur die met smartphone bezig is tijdens het rijden

Een passagier op een toeristenbus in Nederland heeft gefilmd hoe een buschauffeur sms’te en swipete met beide handen terwijl hij achter het stuur zat.

“Om eerlijk te zijn durfde ik er niets van te zeggen”, aldus een van de veertigtal passagiers. “Ik was bang dat de chauffeur me uit de bus zou zetten, en daar zou ik dan gestaan hebben... In een vreemd land, met niets anders dan mijn koffer.” Een andere passagier filmde het tafereel. “Ik heb de video daarna getoond aan zijn werkgever. Zoiets kan toch niet? Hij speelt niet alleen met zijn eigen leven, maar ook met de onze!”, zegt de man. Wat er sindsdien gebeurd is met de chauffeur en wat zijn eventuele sancties waren, is niet bekend.