Engelse club zet cheerleaders (al na één week) op straat wegens "te sexy" en "afgeleide spelers"

Pech voor de spelers van de Engelse vierdeklasser Billericay Town: de Oost-Londense club heeft zijn (net aangeworven) cheerleaders alweer op straat gezet. De reden volgens voorzitter Tamplin: "Te sexy" en "afgeleide spelers".

Billericay Town komt uit in de Isthmian League Premier Division, een regionale liga in en rond Londen vergelijkbaar met onze derde provinciale dat onder anderen ex-Premier Leaguespeler als Jamie O'Hara en Paul Konchesky in zijn rangen telt.

Als attractie voor het nieuwe seizoen rekruteerde de club onlangs mooie meisjes om de fans te entertainen. Op de audities voor The Ricays twee weken geleden op de terreinen van Premier League-club West Ham kwamen ook heel wat kandidates af.

Essex Dancer? Looking for regular paid performance work. Give us a message to join The Ricays Cheerleading Team.. https://t.co/cX5S0yUIgD — Dolls Agency UK (@DollsAgencyUK) 15 juli 2017

Thanks to all the girls who came to the audition, we had a great turn-out. Can't wait to show you who we have picked ?? pic.twitter.com/u8s2iTbLGV — Essex Cheerleaders (@essexcheer) 17 juli 2017

We absolutely love our new kit! Here's a BTS from yesterday's audition ???? @BTFC pic.twitter.com/irfHQtTHuW — Essex Cheerleaders (@essexcheer) 18 juli 2017

We are excited to be working with @BTFC to provide the Official Cheerleaders @TheRicays ?? Give them a follow! pic.twitter.com/ocGFzY817N — Dolls Agency UK (@DollsAgencyUK) 18 juli 2017

Maar een week later was het feest al uit, en mochten de cheerleaders opkrassen. Voorzitter Greg Tamplin had op Twitter een opvallende uitleg klaar: "We moesten de cheerleaders laten gaan omdat de jongens hun focus verloren, en omdat sommige meisjes (niet allemaal) hun telefoonnummers aan hen gaven."

We have had to let the cheerleaders go as the lads were becoming unfocused and some of the girls (not all) sending there numbers to them — Glenn Tamplin (@glenntamplin) 25 juli 2017

Zo'n verhaal is natuurlijk voer voor Engelse tabloids als The Sun, dat vandaag aandacht schenkt aan enkele van de ontevreden dames in kwestie. Zo laat Bekka Batchelor weten "teleurgesteld" te zijn "dat de samenwerking niet doorgaat". Maar goed nieuws voor de jongens van Billericay Town: " We blijven vrienden. Het is enkel zonde dat we een fantastisch team cheerleaders hebben, maar geen team meer om voor te supporteren."

