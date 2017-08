“Ik heb al veel huwelijken gefotografeerd, maar dit was het meest bijzondere moment waar ik ooit getuige van was”

Toen Brittany Adkins enkele weken geleden in het huwelijk trad, kreeg ze de verrassing van haar leven. De vrouw uit West-Virginia had er altijd van gedroomd om te trouwen voor haar grootvader, die dominee was, maar toen hij vorig jaar overleed moest ze die droom opbergen. Tot er tijdens de huwelijksceremonie iets onvoorstelbaars gebeurde.

Brittany had er altijd van gedroomd. Eerwaarde Ronald Adkins, haar grootvader, had in 2015 het huwelijk van haar zus bezegeld en dat zou hij ook voor haar trouw doen. Alleen stak het noodlot daar een stokje voor. De man overleed in april 2016, waardoor Brittany haar plannen noodgedwongen moest wijzigen. Groot was dan ook de verbazing toen haar verloofde Jordon Yost er samen met haar broer en zus in was geslaagd het onmogelijke toch waar te maken.

Nadat de priester iedereen vroeg om de handen in gebedshouding te vouwen, gebeurde het onwaarschijnlijke. Ronalds stem klonk plots door de luidsprekers. Hij sprak de zegen uit, verklaarde het paar vervolgens man en vrouw en zei dat de kersverse bruid en bruidegom elkaar mochten kussen.

Kippenvel

“Ik herkende meteen zijn stem en kreeg tranen in mijn ogen”, vertelt de ontroerde bruid aan Huffington Post. “Er gingen zoveel emoties door mijn hoofd, terwijl ik door het snikken heen mijn opa probeerde te verstaan. Ik stond daar met knikkende knieën en met kippenvel. Maar ondanks die tranen, lachte ik diep vanbinnen.”

“Ik zat vroeger zo vaak bij mijn grootouders omdat ik echt van hen hield. Maar wie houdt er als kind niet van zijn oma en opa? Bij mij is dat gevoel nooit veranderd. Hij was er altijd als ik hem nodig had en aarzelde nooit om het mij te zeggen wanneer ik fout was of wat ik moest doen om iets te verbeteren. Hij was mijn vaste toeverlaat en één van mijn grootste fans, en ik ben altijd zijn hulpje geweest.”

Opname

De stem van Ronald was afkomstig van een opname van het huwelijk van Brittany’s zus en kwam bij Brittany en veel andere gasten aan als een totale verrassing. “Mijn zus, broer en echtgenoot hebben dit samen met nog wat anderen verwezenlijkt. Bijna niemand wist ervan. Onze gasten - en ikzelf - waren tot tranen toe beroerd.”

Ook voor de fotografe op de trouw was het een uniek moment. “Ik heb al veel huwelijken gefotografeerd, maar dit was het meest bijzondere moment waar ik ooit getuige van was”, schrijft ze op Facebook.