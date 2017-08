Vrouw en twee kinderen lopen plots schreeuwend naar buiten wanneer agenten aanbellen: “Hij houdt ons al twee jaar gevangen”

Het huis zag er verlaten en verloederd uit, overal slingerde afval in het rond. De buren konden zich niet meer herinneren wanneer ze voor het laatst iemand naar binnen of buiten hadden zien gaan. Toch was één iemand ongerust genoeg om de politie te bellen. Toen de agenten ter plaatse kwamen voor een routinecontrole, konden ze hun ogen niet geloven.

Toen de agenten afgelopen zaterdag aanbelden aan de woning in het Amerikaanse Fredericksburg (Virginia) deed de 43-jarige Kareim Moore de deur open. “Hoewel onze agenten meteen duidelijk maakten dat ze gewoon langskwamen om te controleren of alles goed ging, vloog Moore meteen uit tegen hen. Hij was razend”, aldus de woordvoerder van de lokale politie.

Zodra Moore zich omdraaide om de agenten naar binnen te begeleiden, renden een vrouw en twee jongens - van acht en elf jaar - zo snel als ze konden naar buiten. Al schreeuwend. “Volgens de vrouw hield Moore haar en haar twee kinderen al meer dan twee jaar gevangen in het huis. Ze mochten de woning onder geen beding verlaten.”

Kareim Moore. Foto: AP

Moore werd intussen officieel beschuldigd van ontvoering en het toebrengen van slagen en verwondingen en wordt vastgehouden in de gevangenis van Rappahannock. Hij moet wellicht in september een eerste keer voor de rechter verschijnen.

Volgens de autoriteiten had Moore (vroeger) wel een relatie met de vrouw en is hij de vader van de twee jongens. Waarom hij ze gevangen hield en onder welke omstandigheden dat gebeurde, is nog niet duidelijk. “Op het moment van de arrestatie had hij ook geen wapens bij zich”, aldus de politiewoordvoerder. “Dit is alleszins iets wat je niet elke dag tegenkomt. Je ziet het wel op de televisie maar gelooft nooit dat het in jouw gemeenschap kan gebeuren. Je ziet maar: één telefoontje kan iemands leven redden.”