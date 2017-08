Anderlecht-manager Van Holsbeeck: “Waarom geen samenwerking met Antwerp?”

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck ziet een samenwerking met kersvers eersteklasser Antwerp wel zitten. Met dank aan Luciano D’Onofrio, tegenwoordig sportief directeur van de Great Old, maar in een niet zo ver verleden ook erg invloedrijk als spelersmakelaar en cruciaal in de transfer van Steven Defour van Porto naar Brussel.

Van Holsbeeck is D’Onofrio nog steeds dankbaar voor zijn rol in de miljoenentransfer van Defour in 2014: “Ik zal niet vergeten wat hij gedaan heeft om ons te helpen in dat dossier. Hij blijft een vriend van de club”, aldus de Anderlecht-manager in het Waalse L’Avenir.

Sterker nog, ook in zijn nieuwe rol als sportief directeur van Antwerp ziet Van Holsbeeck geen graten in een samenwerking met D’Onofrio: “Luciano zou ons nog kunnen helpen in de toekomst, en wij zouden kunnen samenwerken met Antwerp.”