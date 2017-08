Leidde deze iconische foto van Messi het vertrek van Neymar in?

Het is 8 maart 2017, exact 22u46. Barcelona voetbalde zich net in de geschiedenisboeken door PSG met 6-1 uit de Champions League te knikkeren. De meest legendarische comeback ooit, nadat Barça de heenmatch met 4-0 had verloren. Architect van die overwinning was Neymar Jr., die tweemaal scoorde én de assist gaf voor de winning goal... maar nadien had iedereen het toch vooral over de iconische foto van Lionel Messi, die als een Messias het volk in Camp Nou mende. “Op dat moment besliste Neymar dat hij uit de schaduw van Messi moest treden”, stelt een Spaanse journalist van El Pais.

Waarom verliet Neymar Barcelona voor PSG? Om die these te beantwoorden, lichtte de Spaanse krant El Pais de wedstrijd Barcelona-PSG uit. Neymar had net de wedstrijd van zijn leven gespeeld: hij scoorde één heerlijk doelpunt vanop vrije trap, één strafschopdoelpunt én gaf de assist voor de winnende en historische 6-1 van Sergi Roberto...

... en toch. Na afloop verdronk de matchwinnende prestatie van Neymar in alle aandacht die Barcelona en Lionel Messi naar zich toe zogen. “Een atleet heeft altijd nieuwe uitdagingen nodig”, stelde Neymar donderdag in zijn afscheidsboodschap aan Barcelona. “Bij Barça heb ik alles gewonnen wat er te winnen valt, in mijn hart voelde ik dat het tijd was om te vertrekken.”

Foto: AFP

Neymar wordt in februari 26 jaar en wil Brazilië op het komende WK in Rusland absoluut de wereldtitel bezorgen. Als hij zijn status wil veranderen van godenkind naar absolute stervoetballer, is het nu het ideale moment om uit de schaduw van Lionel Messi te treden. Niet langer deel uitmaken van de historische drietand ‘MSN’, wel ervoor zorgen dat iedereen het enkel over Neymar heeft.

Neymar staat voor het belangrijkste seizoen in zijn carrière. Niet alleen moet hij het gigantische bedrag van 222 miljoen euro rechtvaardigen, als hij op het einde van 2018 wil verkozen worden tot FIFA Best Men’s Player (de opvolger van de Ballon d’Or), moet hij het eindelijk helemaal waarmaken als de leading man die PSG én Brazilië naar trofeeën stuwt...

Foto: EPA