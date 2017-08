Lady Gaga vergeet haar tekst op het podium en lost dat zo op

Popsterren die hits al duizend keer gebracht hebben en toch nog de tekst vergeten, het kan gebeuren. Lady Gaga vergat de tekst van 'Bad Romance' op een optreden in Vancouver en besloot dan maar om ter plekke een paar zinnen te improviseren.

De fans van Lady Gaga breken er zich nog steeds het hoofd over. Hoe kon de popster de lyrics vergeten van 'Bad Romance', net een van haar grootste hits?

Het gebeurde tijdens een uitverkochte show in Vancouver. Het was de eerste avond van een nieuwe tour en de ster had eerder al aangegeven op Twitter dat ze nerveus was. Zo nerveus zelfs dat ze tijdens 'Bad Romance' even een black-out had. Gaga besloot dan maar om ter plekke een aantal zinnen te improviseren.

I AM SO NERVOUS ITS SO PACKED I JUST LOOKED *calm down joanne*?? #joanneworldtour SOLD OUT ?????????????????? — xoxo, Gaga (@ladygaga) 2 augustus 2017

In plaats van “I want your horror / I want your design / cause you’re a criminal / as long as you’re mine,” zong ze “I want your horror / I want your design / I want the psycho / Baby in your mind.” De vele fans vonden haar improvisatie alvast fantastisch en nog maar eens het bewijs dat Gaga een echte ster is.