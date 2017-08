Club Brugge moet naar Athene in de laatste voorronde van de Europa League

Club Brugge neemt het op tegen AEK Athene in de play-offronde van de Europa League. Blauw-zwart ontvangt de Grieken eerst thuis op 17 augustus, de terugwedstrijd in Athene vindt plaats op 24 augustus.?

Club Brugge ging vandaag als enige Belgische club in de trommel voor de loting van de play-offronde van de Europa League, na de uitschakeling van AA Gent en KV Oostende donderdagavond. De Bruggelingen werden weliswaar uitgeschakeld door het Turkse Basaksehir in de voorrondes van de Champions League, maar kunnen zich mits een zege in de laatste voorronde van de Europa League alsnog verzekeren van een Europese herstcampagne in de poules van de Europa League.

Club kon bij de loting genieten van een beschermde status, en ontliep zo zware tegenstanders als AC Milan, Zenit Sint-Petersburg, het Everton van Rode Duivel Kevin Mirallas of Olympique Marseille, dat KV Oostende uitschakelde. De vijf mogelijke tegenstanders waren het Portugese Marítimo Funchal, het Servische Rode Ster Belgrado, het Kroatische Osijek, het Macedonosche Shkëndija en het Griekse AEK Athene.

Naar Athene

De onschuldige hand van UEFA-directeur Giorgio Marchetti bracht Club Brugge en AEK Athene samen. Blauw-zwart moet de Grieken eerst in eigen huis ontvangen op donderdag 17 augustus, de terugwedstrijd in Athene vindt plaats op 24 augustus.

AEK Athene eindigde vorig seizoen vierde in de Griekse Superleague, en werd - net als Club - in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld, door CSKA Moskou. De Griekse club heeft met de halve Belg Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) en Astrit Ajdarevic (ex-Standard) twee oude bekenden op de loonlijst.

Club komt uit tegen AEK Athene in de Play-Offs van de #UEL! — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 augustus 2017

Op 17 augustus spelen we thuis tegen @AEK_FC_OFFICIAL in de #UEL pic.twitter.com/TgMSQzUehQ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 4 augustus 2017

Anderlecht is als kampioen al zeker van de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League, Zulte Waregem mag als bekerwinnaar rechtstreeks naar de poules van de Europa League.