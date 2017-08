Koppeltje heeft schaamrood op de wangen als de Kiss Cam hen betrapt op meer dan een kus

Tijdens basketbalmatchen wordt er vaak gebruikgemaakt van Kiss Cams. Als de camera naar jou gericht staat, is het de bedoeling dat je de persoon die naast je zit een kus geeft. Maar deze twee hadden iets stoutere plannen dan enkel een kus geven.

In Taiwan werd midden juli de William Jones Cup afgewerkt. Tijdens de match ging er ook hier een Kiss Cam op zoek naar twee Chinese vrijwilligers om met elkaar te kussen. Maar dit koppel was even vergeten dat er een camera door het publiek ging. De jongeman was net op weg met zijn handen naar de borsten van zijn vriendin, tot zij plots besefte dat ze op groot scherm te zien waren. Toen ze het allebei doorhadden konden ze niet anders dan lachen met het voorval, met het schaamrood op de wangen.