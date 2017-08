Even geen zomerzon in zicht: perfect weer voor deze rok

Augustus brengt ons voorlopig typisch Belgisch kwakkelweer. Dat maakt het niet makkelijk om een outfit uit te kiezen, maar met een midirok zit je altijd goed. Zomers genoeg en leuk te combineren. BV-stylist Jody Van Geert legt uit hoe je het stuk het best draagt.

“Een midirok, hét kedingstuk uit de jaren ‘70, heeft maar één nadeel: het is niet geschikt voor iedereen. Als je aan de kleine kant bent, wordt de midirok gewoon een lange rok en die kan je optisch verzwaren. Daarmee bedoel ik niet dat je modellenmaten moet hebben om er een te dragen, maar een beetje lengte is mooi meegenomen”, legt Jody uit.

Ga je voor een driekwartrok, dan kun je volgens Jody eindeloos combineren. Al zijn er een paar stijlregels in acht te nemen. “Combineer met een strak bovenstuk zoals een crop top of een aansluitend T-shirt. Een wikkelbloes met bloemenprint en een beetje decolleté staat heel mooi en boho op een (denim) midirok. Trek de rok niet te laag, ga bij voorkeur voor een exemplaar waarbij je jouw taille zelf kunt aanzetten. Mijd losse bovenstuks, want dan gaat de elegantie van de rok verloren. Als je er niet wil uitzien als een saaie juf of bomma, laat een twin-set dan zeker links liggen.”

Rok - Only - 39,95 euro / body ‘Barbie’ - Misguided - 28,95 euro / wikkelbloesje - Topshop - 28,85 euro / leren perfecto - Oakwood - 191,95 euro

Als het iets gewaagder mag: “Een crop top met rolkraag staat perfect bij de rok, of wat denk je van een toffe body eronder?”, zegt de stylist. Over het type schoenen die je look af maken is hij duidelijk: “Ik ben een voorstander van sleehakken, een leuke pump of een heel fijn sandaaltje. Het doel is om je been te verlengen. Laarsjes zijn not done. Sneakers kunnen, al maken die het geheel iets plomper. Jody voegt eraan toe dat je in geval van regen kunt kiezen om er een perfecto bij te dragen, een kort en gecentreerd jeansjasje of trenchcoat.