“Keukensponsjes zitten vol bacteriën, zelfs als je ze schoonmaakt”

Een keukensponsje schoonmaken, dat doe je door het in kokend water te steken. En als je een fan bent van lifehacks, heb je er misschien al eens eentje in de microgolfoven gestoken. Maar volgens een nieuwe studie is dat niet voldoende om alle bacteriën te vernietigen.

Sponsjes in je keuken zijn een broeihaard van bacteriën en zelfs regelmatig schoonmaken kan dat niet verhelpen. Dat is de conclusie van een team wetenschappers, die een analyse maakte van de bacteriën op sponsjes, ook diegene die schoongemaakt werden. “Onze data suggereren dat sponsjes die volgens hun gebruikers regelmatig schoongemaakt werden, niet minder bacteriën bevatten dan de ‘vuile’ sponsjes”, staat in de studie, gepubliceerd op het online wetenschapskanaal Scientific Reports.

“Vermoedelijk overleven resistente bacteriën de schoonmaakbeurt en koloniseren ze snel tot dezelfde hoeveelheden dan voor de poetsbeurt”, staat er. “Verdere analyse is nog nodig, onder meer met reiniging van sponsjes in een gecontroleerde omgeving. Maar onze data zijn een aanwijzing dat je sponsjes best niet te lang bijhoudt, zelfs niet als je ze regelmatig reinigt.”