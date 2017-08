“Die armband was het mooiste wat ik van mijn ouders kreeg. Welke U2-fan vond hem?”

Dominique Coene (44) is ontroostbaar. Dinsdag op weg naar het concert van U2 verloor ze de armband die ze van haar ouders voor haar 40ste verjaardag kreeg.

“Die armband heeft voor mij een zeer hoge emotionele waarde. Mijn ouders hebben het niet zo breed. Toch hebben ze dik vier jaar geleden voor mijn veertigste verjaardag een gouden armband gekocht. En nu ben ik hem kwijt”, jammert Dominique Coene.

Ze is hem maandagavond verloren, op weg naar het concert van U2 aan de Heizel. “Ik was met mijn man en kinderen aan het wandelen naar het stadion, vanuit Wemmel. Op de overgang van De Limburgstirumlaan naar de Houba De Strooper-laan - we liepen aan de rechterkant van de weg - voelde ik plots dat ik mijn armband niet meer om had. Je moet weten: sinds ik hem kreeg, draag ik hem elke dag. Als hij plots weg is, voel je dat meteen.”

Foto: Dominique Coene

Dominique en haar gezin zijn meteen gestopt en een paar meter teruggewandeld. Speurend naar de armband. Maar er was zoveel volk op weg naar het stadion dat ze amper tegen de stroom konden ingaan.

Niet genoten

Ze zijn dan maar doorgegaan naar U2. Dominique is er eerlijk in: ze heeft niet echt genoten van het concert. Ze dacht constant aan die armband. En aan het moment waarop ze hem kreeg. “Op mijn 40ste verjaardag. Nee, ik was niet vooraf meegegaan naar de winkel om te kiezen. Mijn ouders hebben hem zelf gekozen. Ik was compleet verrast door zo’n mooi geschenk.”

Pas vier dagen na het concert durfde Dominique haar moeder opbiechten dat ze haar armband kwijt was. “Ze hoopt samen met mij dat ik hem terugvindt/krijg.”

Wie de armband van Dominique vond, kan haar bereiken via: dominique-coene@skynet.be.