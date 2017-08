Twee oude bekenden en net geen ‘Judas’: dit is de tegenstander van Club Brugge in de Europa League

Club Brugge ging als reekshoofd de trommel in voor de laatste voorronde van de Europa League en lootte met AEK Athene een te duchten tegenstander. Maar wie zijn die geel-zwarte Grieken met een tweekoppige adelaar als clublogo eigenlijk? Wij stellen AEK Athene, die opvallend veel links met België heeft, aan u voor.

Vorig seizoen eindigde AEK Athene op de vierde plaats in Griekenland. Daardoor speelde het, net als Club Brugge, de derde voorronde van de Champions League. Tegenstander was het Russische CSKA Moskou, maar daarin moest AEK over twee wedstrijden zijn meerdere erkennen (0-2 verlies in Athene, 1-0 nederlaag in Moskou).

Het meest opvallende aan AEK Athene is hun dreigende logo: de tweekoppige adelaar. AEK werd in 1924 gesticht door Griekse vluchtelingen uit het toenmalige Constantinopel, het huidige Istanboel. De stichters van AEK kozen de geel-zwarte kleuren als herinnering aan hun thuisland, terwijl de tweekoppige adelaar zijn oorsprong heeft in de vlag van de Griekse orthodoxe kerk.

Foto: EPA

De belangrijkste spelers bij AEK Athene zijn zonder twijfel de 33-jarige aanvaller Hugo Almeida (ex-Porto en Werder Bremen) en de 30-jarige boomlange verdediger Dmitry Chygrynskiy (ex-Barcelona). Ook de IJslander Arnor Ingvi Traustason (gehuurd van Rapid Wenen) en de Zweed Jakob Johansson (ex-Göteborg) laten een belletje rinkelen.

Rijke traditie

De laatste jaren heeft AEK veel van zijn naam en faam verloren. In 2013 ging de ploeg failliet en maakte het een herstart in de derde klasse. Twee seizoenen later zit AEK echter weer in de Griekse eerste klasse en speelt het weer Europees, klaar om de hoogdagen van weleer (11x landskampioen, 15x bekerwinnaar) te doen herleven.

Belgische connectie

AEK heeft met de Griekse Belg Viktor Klonaridis (ex-Moeskroen) en Astrit Ajdarevic (ex-Standard) ook twee oude bekenden op de loonlijst staan. Klonaridis speelde in 2013 nog zeven wedstrijden voor Moeskroen, dat hem toen leende van Lille, maar daarna maakte de intussen 25-jarige Griekse Belg vooral naam bij Panathinaikos. Klonaridis begon zijn carrière als jeugdspeler van AEK in 2010, en keerde deze zomer na zeven jaar dus terug naar het oude nest.

Wie er bij AEK niet meer rondloopt, is Ronald Vargas. De Venezolaan was tussen 2008 en 2011 een publiekslieveling bij blauw-zwart, maar liep in zijn laatste contractjaar een zware knieblessure op. In de zomer van 2011 haalde hij de woede van de Club-fans op de hals, door niet bij te tekenen en te vertrekken naar... RSC Anderlecht. De intussen 30-jarige Venezolaan speelde sinds 2015 bij AEK Athene maar liet deze zomer zijn contract ontbinden bij de Grieken. Vargas was niet tevreden met zijn rol in het team en trok vervolgens de deur achter zich toe. Op dit moment is hij nog steeds een vrije speler.

AEK won vorig seizoen de bekerfinale. Foto: EPA

Vorige wedstrijden

De Grieken namen het in het verleden al tien keer op tegen een Belgische club en konden in die duels nooit winnen. De laatste confrontatie tussen een Belgische club en AEK Athene dateert van het seizoen 2011-12. Toen won Anderlecht in de groepsfase van de Europa League thuis met 4-1 en gingen de Grieken voor eigen publiek met 1-2 onderuit. Ook in het seizoen 2010-2011 speelde Anderlecht in de groepsfase van de Europa League tegen AEK, toen speelde paars-wit 1-1 in Griekenland en won het met 3-0 in eigen huis.

Overige wedstrijden tegen Belgische tegenstanders:

Champions League groepsfase 2006/07:

Anderlecht - AEK 2-2

AEK - Anderlecht 1-1

Champions League groepsfase 2002/03:

AEK - Genk 1-1

Genk - AEK 0-0

UEFA Cup tweede ronde 1977/78:

Standard - AEK 4-1

AEK - Standard 2-2

Technische fiche:

Volledige naam: Athlitiki Enosis Konstantinoupoleos FC

Gesticht in 1924

Kleuren: geel en zwart

Voorzitter: Evangelos Aslanidis

Stadion: Olympisch Stadion (68.069 plaatsen).

Coach: Manolo Jiménez (Spa)

Palmares:

Grieks landskampioen (11x): 1993/1994, 1992/93, 1991/92, 1988/89, 1978/79, 1977/78, 1970/71, 1967/68, 1962/63, 1939/40, 1938/39

Grieks bekerwinnaar (15x): 2015/16, 2010/11, 2001/02, 1999/2000, 1996/97, 1995/96, 1982/83, 1977/78, 1965/66, 1963/64, 1955/56, 1949/50, 1948/49, 1938/39, 1930/31

Griekse Supercup (3x): 1995/96, 1988/89, 1970/71