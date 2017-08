Promovendus Stuttgart legt Holger Badstuber vast

Verdediger Holger Badstuber heeft vrijdag een contract van één seizoen getekend bij VfB Stuttgart. Dat maakte de promovendus bekend op haar website. Badstuber was transfervrij, nadat zijn contract bij Bayern München niet meer verlengd werd.

De 28-jarige Badstuber, die in zijn jeugd al even voor Stuttgart speelde, stond tot nog toe zijn hele carrière onder contract bij Bayern München. De 31-voudig Duits international gold jarenlang als een toptalent, maar zag enkele zware blessures zijn roet in het eten gooien. Vorig seizoen werd hij in de terugronde uitgeleend aan Schalke 04.

Toch kwam Badstuber, sinds zijn debuut in 2009, nog tot 177 officiële wedstrijden voor de Rekordmeister. Hij won met Bayern vijf titels (2010, 2013, 2014, 2015 en 2016), vier bekers (2010, 2013, 2014 en 2016) en de Champions League (2013).

Met Duitsland was hij aanwezig op het WK van 2010 in Zuid-Afrika en het EK van 2012 in Polen en Oekraïne. Beide keren sneuvelde de Mannschaft in de halve finales.

Bij Stuttgart wordt Badstuber ploegmakker van onze landgenoot Orel Mangala, die deze zomer de overstap maakte van Anderlecht.