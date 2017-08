Antwerp-coach Bölöni rekent niet meer op Dierckx en Vleminckx: “Soms moet je een pagina kunnen omdraaien”

Bij Antwerp mogen vier spelers niet meer met de A-kern meetrainen: Tuur Dierckx, Björn Vleminckx, Maxime Biset en Steve Colpaert. Opvallend, vooral omdat bijvoorbeeld Tuur Dierckx vorig seizoen nog dé toptransfer van Antwerp was. “Ik heb de spelers bedankt voor wat ze voor de club hebben gedaan, maar het is voor iedereen beter dat we een oplossing zoeken”, meldde trainer Laszlo Bölöni op zijn persconferentie.

Toch wilde Bölöni niet helemaal uitsluiten dat de spelers nog een toekomst hebben bij Antwerp, “De poort staat aan twee kanten open”, klonk het, al lijkt het volgens onze informatie onwaarschijnlijk dat Dierckx en co nog een toekomst hebben bij The Great Old.

“Maar we waren met 27 spelers door al die transfers. De groep was te groot geworden om efficiënt te werken. Als coach is het beter om met minder te werken, dan kan je beter de groep aanvoelen. En ik speel liever met 11 tegen 11 dan met 14 tegen 14”, lachte Bölöni.

“Die vier spelers hebben veel goeds gedaan voor deze club en zorgden mee voor de promotie. We hebben hen daarvoor bedankt, maar het is voor iedereen beter om een andere oplossing te zoeken. Soms moet je een pagina kunnen omdraaien.”