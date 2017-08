Zeg niet langer ‘Den Dreef’: OHL speelt vanaf dit seizoen in het ‘King Power at Den Dreef Stadion’

Vanaf dit seizoen speelt OHL zijn thuiswedstrijden in het King Power at Den Dreef Stadion. De Thaise King Power Group, eigenaar van de club, kocht de rechten op de stadionnaam voor de komende drie seizoenen. “Net voor de start van de Proximus League, met de thuiswedstrijd tegen Lierse op 5 augustus om 20u30, keert King Power terug naar de roots door de naam ‘Den Dreef’ opnieuw op te nemen in de stadionnaam”, zo laat OHL weten.

“Toen King Power de overname afrondde, hebben we benadrukt hoe belangrijk de uitbouw van alle geledingen van de club is om zo klaar te zijn voor de groei die we op het terrein willen bereiken. Het volstaat niet om veel geld te spenderen aan topspelers als je op lange termijn wilt presteren. We investeren in alle geledingen van de club om op een natuurlijke wijze te groeien. Iedereen binnen de club heeft de voorbije weken ontzettend hard gewerkt om klaar te zijn voor de start van het nieuwe seizoen”, zo verklaart King Power CEO en bestuurder van OHL Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha in het persbericht van OHL.

Zaterdag 5 augustus om 20u30 speelt OHL zijn eerste thuiswedstrijd tegen Lierse in het King Power at Den Dreef Stadion.