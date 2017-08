Deze actrice gelooft niet in crèmes smeren, maar heeft ze ook gelijk?

De Britse actrice Helen Mirren (72) is het gezicht van cosmeticamerk L'Oréal, maar liet zich deze week ontglippen dat 'al die moisturizers waarschijnlijk toch niet helpen". Heeft ze het bij het juiste eind? We vroegen het aan dokter Ilan Karavani, verbonden aan schoonheidsinstituut Carpe.

Eerlijk is ze wel: toen Helen Mirren deze week gevraagd werd om in een panel te zitten voor cosmeticamerk L'Oréal, flapte ze er plots uit dat ze moisturizer vooral gebruikt omdat het zo goed aanvoelt. "Ik weet dat, als ik mijn moisturizer opsmeer, ik wellicht alles om zeep help, maar ik voel me er wel beter bij", zei ze. Eerlijk, dat wel, maar klopt het ook moisturizer smeren geen zin heeft?

“Ik ken uiteraard het huidtype van de actrice niet, maar het is mogelijk dat ze er geen nodig heeft”, zegt Karavani. “Het zit namelijk zo dat we van moeder natuur een eigen, op maat gemaakte, moisturizer cadeau krijgen. Deze is een mengeling van talg, zweet en dode huidcellen zonder dat je huid er schilferig van wordt”, klinkt het.

Je kunt het zelf makkelijk testen. “Heb je ’s morgens geen trekkerig gevoel in het gelaat als je opstaat, dan hoor je wellicht bij de 70 procent van de mensen die voldoende hebben aan hun eigen crème. Let wel: die specifieke formule wordt aangetast als je agressief make-up verwijdert. Ik raad aan om lichte make-up te gebruiken en daarna zachte ontschminkers zoals een micellair water of een product dat de huid al herstelt tijdens het verwijderen van de schmink. Het goede nieuws is wel dat ons lichaam de natuurlijke crème snel weer aanmaakt.”

Foto: Shutterstock

Drie problemen

Voor zo’n 30 procent van de bevolking geeft de huid ’s ochtends wel een trekkerig gevoel. Dan is een hydraterende crème volgens de huidspecialist wel aangewezen om te compenseren. “Er zijn drie verschillende redenen om moisturizer te gaan gebruiken”, legt hij uit.

1. Je huid produceert onvoldoende vet

We worden zelden geboren met vetarme talgklieren, maar naarmate we ouder worden vermindert te talgproductie. Op dat moment, vaak vanaf 65 - 70 jaar, is een hydraterende crème nodig om het vetgehalte te herstellen.

2. Je huid is gevoelig en prikkelt

Een huid die prikkelt, moet je kalmeren. In dit geval heb je geen extra vet nodig, maar stoffen die leiden tot een rustigere huid. Denk aan anti-inflammatoire bestanddelen zoals camille of aloë vera. We kunnen ook een beschermende barrière aanleggen opdat de huid niet te veel door de buitenwereld wordt beschadigd. Vroeger werd weleens voor een siliconen film gekozen, maar die verstikt de huid. Nu wordt eerder voor hyaluronzuur gekozen.

3. De huid is schilferig

Last van een schilferig gelaat? Dat komt omdat je huid te veel hoorncellen - dat zijn dode cellen - produceert. Je gezicht voelt ruw aan en dat komt omdat deze cellen niet in staat zijn om vocht vast te houden. Met een lichte scrub kun je ze verwijderen en zo komt de huid eronder, die beter gehydrateerd is omdat ze meer water bevat, vrij.

Analyse van de huid

Wie last heeft van een van deze drie problemen, heeft alle baat bij een huidanalyse. “Je hebt vaak maar één probleem en het is handig als specialisten ter zake het kunnen achterhalen. Als je de verkeerde crème in huis haalt, kun je last krijgen van allerlei ongemakken zoals acne. Een meting van de huid kun je jaarlijks laten uitvoeren, want niet alleen de leeftijd maar ook de seizoenen kunnen ertoe leiden dat ze andere behoeften heeft. Nog een weetje dat Karavani graag deelt. "Een hydraterende creme heeft geen rimpelwerende werking. Daar dienen andere producten voor, zoals serums, die echter niet hydrateren.

