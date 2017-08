Vrijdag start de Premier League: de spannende strijd om de top vier, slaagt Lukaku bij Manchester United?

Vorige week begon de Franse Ligue 1 al, nu vrijdag is het de beurt aan de Premier League. “De beste competitie ter wereld”, zoals de Britten al eens chauvinistisch durven te stellen, omdat iedereen van iedereen kan winnen. Vrijdag trappen Arsenal en Leicester de Premier League 2017-2018 officieel op gang. Wij Belgen kijken vooral uit naar wat Romelu Lukaku zal doen bij topclub Manchester United. En wie valt er dit jaar naast de felbegeerde top vier? Het wordt alweer smullen van voetbal van de hoogste plank.

Zo ging het vorig seizoen

Chelsea speelde vorig seizoen op indrukwekkende manier kampioen, maar begon het seizoen wel rampzalig. Na een 9 op 9 volgde namelijk een 1 op 9 tegen Swansea (2-2), Liverpool (1-2) en Arsenal (3-0). Het signaal voor Conte om zijn systeem drastisch om te gooien. De Italiaan veranderde zijn opstelling naar een 3-4-3 en wat volgde was geschiedenis. Chelsea hield in zijn volgende zes wedstrijden telkens de nul en won zelfs 13 matchen op rij, één minder dan Arsenal in 2002.

Het hoeft dan ook niet gezegd dat de titel, de zesde in de clubgeschiedenis van Chelsea, oververdiend was. De Blues, met Eden Hazard en Thibaut Courtois in een sleutelrol, eindigden het seizoen met 93 punten, 7 meer dan eerste achtervolger Tottenham en 15 meer dan Manchester City, dat op een derde plaats strandde. Beide ploegen plaatsten zich zo rechtstreeks voor de felbegeerde groepsfase van de Champions League.

Foto: Photo News

Voor plaats 4 vochten Liverpool en Arsenal een verbeten strijd uit, het was Liverpool dat aan het langste eind trok. Zo komt het dat Arsenal dit seizoen voor het eerst in 17 jaar géén Champions League speelt. Manchester United eindigde als zesde, maar won de Europa League en speelt dus wel op het kampioenenbal. Everton was de beste van de rest op een zevende plaats, goed voor een plaatsje in de Europa League. Onderin was Sunderland een vogel voor de (zwarte) kat. De Black Cats wonnen slechts zes wedstrijden en eindigden als laatste. Ook Middlesbrough raakte nooit weg onderin en zakte, net als Hull City.

Foto: Photo News

Strijd om het kampioenschap

Ook dit jaar gaat Chelsea weer vol voor de titel in Engeland. Bart Lagae, onze Premier League-watcher ziet wel één obstakel voor de Blues. “Dit jaar gaat Chelsea op verschillende fronten spelen omdat ze opnieuw Europees spelen. Dat was vorig jaar niet zo en dat was een voordeel voor hen.”

Foto: Action Images via Reuters

Chelsea hield zowat hun hele ploeg bij elkaar tegenover vorig jaar. Enkel Nemanja Matic vertrok van de basisspelers (naar Manchester United), verder versterkte Antonio Conte zijn basisplaats enkel. Het haalde Tiemoué Bakayoko bij Monaco om het vertrek van Matic op te vangen, met Alvaro Morata heeft Conte ook zijn felbegeerde nieuwe topspits — Diego Costa wil en moet beschikken. “Je kan dus zeggen dat ze helemaal niet verzwakt zijn. Dat is wel slecht nieuws voor Michy Batshuayi, die opnieuw een plaatsje moet prijsgeven in de spits.”

Manchester City is ook dit jaar razend ambitieus en wil meer dan ooit de titel — hun eerste sinds 2014. “City moét eigenlijk meedoen voor de prijzen. Dat is een verplichting voor Pep Guardiola, die vorig jaar voor het eerst in zijn carrière als coach geen enkele prijs won”, aldus Bart Lagae. “Eigenlijk zijn er dit seizoen bijna geen excuses, want Manchester City heeft op elke positie serieus ingekocht. Ze zijn de grote uitdager voor Chelsea.”

Kyle Walker werd weggehaald bij Tottenham voor 51 miljoen euro. Foto: REUTERS

Dat Manchester City het geld liet rollen, is inderdaad een understatement. De ploeg van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne gaf méér dan 200 miljoen euro uit. Aan één doelman (Ederson), drie verdedigers (Walker, Danilo, Mendy) en één middenvelder (Bernardo Silva). De verdediging was dan ook een pijnpunt voor de Citizens, die vorig jaar 39 doelpunten binnenlieten.

En wat doet Tottenham? De Spurs eindigden de laatste twee seizoenen steevast bovenin — vorig seizoen tweede, twee jaar geleden derde — maar hebben dit seizoen af te rekenen met twee problemen volgens Bart Lagae. “Tottenham zit met het probleem-Wembley. Dit seizoen spelen ze al hun thuismatchen in Wembley (op een groter veld, red.), je zag vorig seizoen tegen AA Gent dat dat niet liep zoals gepland. Tottenham is een ploeg die altijd punten pakte in eigen huis, dat voordeel valt nu weg.”

“Tottenham heeft ook niet de breedste kern van allemaal. Je hebt met Kane, Eriksen veel kwaliteit in de basisploeg, maar in de breedte is het toch niet je dat. Ook achterin staat de verdediging als een huis met Vertonghen, Alderweireld en Dier, maar als één van die drie wegvalt is het meteen minder. Ik denk dat ze opnieuw zullen meedoen, maar tekort zullen schieten voor de titel.”

Foto: Photo News

Strijd om de top vier

Natuurlijk zijn er in Engeland (veel) meer dan twee topploegen, die allemaal dromen van de landstitel. Liverpool, Arsenal, Manchester United... de plaatsjes zijn duur in de Premier League. Voor voorgenoemde ploegen is de titel natuurlijk het grote doel, als dat niet lukt is plan B de top vier halen. Die plaatsen geven namelijk recht op een Champions League-ticket, voor de Engelse clubs is het een natte droom om de beste ploeg in Europa te kunnen zijn. Dat is echter al geleden van 2012, toen Chelsea Bayern München versloeg in de eigen Allianz Arena na strafschoppen.

Het wordt vooral uitkijken naar wat Romelu Lukaku bij zijn nieuwe ploeg Manchester United doet. De Red Devils kochten Lukaku aan voor 85 miljoen, veruit de duurste inkomende transfer van het nieuwe seizoen. “Maar ik denk wel dat Lukaku en Manchester United een geslaagd huwelijk zal worden”, denkt Bart Lagae. “Hij is toch een garantie op goals in de Premier League.“

Romelu Lukaku moet Manchester United naar de top vier trappen. Foto: Photo News

“Tegen grote teams, maar ook tegen kleinere ploegen pikt Romelu altijd zijn goaltje mee. En dat is net het probleem waarmee Manchester United vorig seizoen sukkelde: ze hadden het moeilijk om het verschil te maken tegen zo’n ploegen. En dan kan Lukaku een antwoord op hun probleem zijn”, vindt Bart Lagae. Dat Lukaku een neus voor goals heeft, bewees hij dinsdagavond in de Super Cup tegen Real Madrid.

Naar Liverpool dan. Daar groeit de gedachte steeds meer dat de Reds hun eerste landstitel sinds 1990 kunnen binnenhalen. De status van topclub heeft Liverpool alvast weer, na enkele magere jaren. “En met Jürgen Klopp hebben ze een trainer die daar echt aanbeden wordt, maar eigenlijk niets gewonnen heeft. Liverpool is een speciale ploeg”, vindt Lagae.

Dé vraag voor Liverpool: blijft deze Philippe Coutinho? Foto: Photo News

“Ze hebben heel veel aanvallende kracht met Coutinho, Firmino, Lallana, ... en brengen altijd aantrekkelijk voetbal, maar hun verdediging staat niet op punt. Dat is niet alleen de fout van Mignolet, maar van de verdedigers voor hem.” Voor de fans van Liverpool is het alvast aftellen tot 31 augustus, het einde van de transferperiode. Hun draaischijf Philippe Coutinho, die een levensbelangrijke schakel kan zijn voor het nieuwe seizoen, staat hoog op het lijstje van Barcelona om Neymar te vervangen. “Hij is heel belangrijk, want hij is zowat hun beste man. Als hij vertrekt, boet Liverpool veel in qua kwaliteit.”

Arsenal speelt voor het eerst in 17 jaar géén Champions League. Dat is een ramp voor de fiere Gunners en Arsène Wenger, maar het missen van het kampioenenbal kan mogelijk ook in hun voordeel spelen. “De Premier League is een veeleisende competitie en ploegen verspelen toch altijd krachten in Europa. Als Arsenal ongeschonden uit de transferperiode raakt, doen ze zeker opnieuw mee bovenin”, meent Bart Lagae. Arsenal haalde ook — eindelijk Alexandre Lacazette binnen voor 53 miljoen, na jaren van openlijk flirten. “Hij kan een serieuze aanwinst zijn voor Arsenal en de Premier League.”

Foto: AFP

Subtop

Dan is er nog Everton, dat vorig seizoen zevende eindigde. De Toffees zijn echter razend ambitieus en willen de kloof met de “top-vier” zo snel mogelijk dichten. De steenrijke Iraanse zakenman Farhad Moshiri en de ambitieuze coach Ronald Koeman trokken deze zomer op oorlogspad en haalden heel wat versterkingen binnen (Wayne Rooney, Sandro Ramirez, Davy Klaassen, Michael Keane, Jordan Pickford)... maar lieten met Romelu Lukaku wel hun beste speler gaan.

Foto: AFP

“Everton heeft heel veel geïnvesteerd, maar wat is de return in die investering? Zal Wayne Rooney de man zijn die hen naar de felbegeerde Champions League zal trappen? Ik denk het niet. Ze hebben heel wat spelers gehaald, maar behalve Rooney geen enkele die ervaring in de Premier League hebben. En met Lukaku zijn ze een vracht aan goals kwijt. Ik denk dat hij een te grote leemte nalaat”, vindt Bart Lagae.

Foto: Photo News

Degradatie

Zoals elk jaar is de kloof tussen de subtop en de laatste plaats eigenlijk niet zo groot. Elke ploeg tussen plaats 10 en 20 loopt het gevaar om te degraderen. Dat bewees het grote Newcastle in 2016, het degradeerde maar na een jaar in de Championship zijn de Toons terug. “Newcastle staat er het beste voor van de promovendi”, denkt Bart Lagae.

Bij promovendus Huddersfield wordt het dit jaar trouwens ook uitkijken naar Laurent Depoitre, die verlost werd van tribune zitten bij Porto en zich kan tonen in de Premier League. “Voor hem wordt het een belangrijk seizoen. Net als Sels en Kums heeft hij enkele verloren jaren en door een verkeerde keuze en moet hij nu bij Huddersfield zijn carrière herlanceren. Dat doet hij in een vreemde ploeg, want ondanks het feit dat Huddersfield promoveerde, incasseerde het vorig jaar wel meer goals dan het scoorde. Het is ook geen cadeau om tegen de degradatie te vechten.”

Uitkijken naar deze Belgen

Dit seizoen wordt het opnieuw uitkijken naar heel wat Belgen in de Premier League. Maar liefst 21 landgenoten zijn actief over het Kanaal. Een ongeziene weelde op minder dan een jaar van het WK:

- Twee doelmannen (Thibaut Courtois, Simon Mignolet)

- Vier verdedigers (Vincent Kompany, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Christian Kabasele)

- Vijf middenvelders (Kevin De Bruyne, Marouane Fellaini, Mousa Dembele, Steven Defour, Thibaud Verlinden)

- Tien (!) spitsen (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Eden Hazard, Charly Musonda Jr., Nacer Chadli, Divock Origi, Kevin Mirallas, Christian Benteke, Laurent Depoitre, Julien Ngoy)

De belangrijkste — en duurste — transfers (tot nu toe)

1. Romelu Lukaku van Everton naar Manchester United (85 miljoen)

2. Alvaro Morata van Real Madrid naar Chelsea (65 miljoen)

Deze Alvaro Morata moet strijden met Romelu Lukaku om de prijs van topschutter. Foto: REUTERS

3. Benjamin Mendy van Monaco naar Manchester City (57 miljoen)

4. Alexandre Lacazette van Lyon naar Arsenal (53 miljoen)

5. Kyle Walker van Tottenham naar Manchester City (51 miljoen)

6. Bernardo Silva van Monaco naar Manchester City (50 miljoen)

7. Nemanja Matic van Chelsea naar Manchester United (45 miljoen)

8. Mohamed Salah van AS Roma naar Liverpool (42 miljoen)

9. Tiemoué Bakayoko van Monaco naar Chelsea (40 miljoen)

10. Ederson van Benfica naar Manchester City (40 miljoen)

Programma eerste speeldag: