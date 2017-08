GERUCHTEN. AC Milan denkt aan Ibrahimovic, Mbappé volgende megatransfer?

De gevolgen van de transfer van Neymar laten zich voelen op de Europese transfermarkt. Nu Barcelona 222 miljoen te besteden heeft, trekken een aantal ploegen hun prijzen stevig op. Zo vraagt Monaco minstens 200 miljoen voor Kylian Mbappé, maar ook Real ligt op de loer. Ondanks alle versterkingen, zoekt AC Milan nog naar een extra spits.

Mbappé naar Spanje of Engeland?

Verschillende Franse bronnen meldden enkele dagen geleden al dat toptalent Kylian Mbappé AS Monaco wil verlaten. Nu Barcelona door de transfer van Neymar 222 miljoen euro ter beschikking heeft, trekt Monaco zijn prijs voor de 18-jarige spits op tot 200 miljoen euro. De Franse sportkrant L’Equipe schrijft dat de entourage van Mbappé al een ontmoeting had met Barça.

Aartsrivaal Real Madrid blijft ook nog steeds in de running. Het is een publiek geheim dat coach Zinédine Zidane zijn landgenoot graag naar Madrid wil halen, maar enkel als Gareth Bale Real verlaat. Dat schrijft de Spaanse krant Marca. Zidane gelooft niet dat Mbappé en Bale samen passen in zijn ploeg (lees: in een ploeg met Cristiano Ronaldo). Daarom wil Zidane eerst af van Bale .

Gareth Bale in actie tegen het All Star-team van de MLS. Foto: AFP

Gelukkig voor Real Madrid wil Manchester United Bale graag overnemen. De Mancunians wilden de Welshman al toen hij nog bij Tottenham speelde en deze zomer zou het eindelijk kunnen lukken. Maar United zal wel zo’n 99 miljoen euro moeten neerleggen.

Maar mogelijk wordt niet Spanje, maar Engeland de volgende bestemming van Mbappé . Manchester City wil de spits al lang binnenhalen, maar ook Liverpool hoopt nog altijd op de aanvaller van Monaco. Liverpool-coach Jürgen Klopp zou, volgens L’Equipe, nauwe banden onderhouden met de entourage van Mbappé.

Ondertussen werkt Monaco ook al aan een toekomst zonder een Mbappé. The Sun schrijft dat de Monegasken Alexis Sanchez willen weghalen bij Arsenal voor 50 miljoen euro. Arsenal-coach Wenger wil de Chileen echter onder geen beding laten gaan. Maar Monaco zou naar verluidt bereid zijn ver te gaan voor Sanchez door de recordtransfer van Neymar naar Ligue 1-concurrent PSG.

Foto: REUTERS

AC Milan gaf al 200 miljoen euro uit, maar zoekt nog een spits

Het Italiaanse AC Milan wil koste wat het kost opnieuw meedraaien aan de top in Italië en in Europa en gaf deze zomer al zo’n 200 miljoen euro uit aan transfers. Toch lijkt de honger van de Milanezen nog steeds niet gestild. CEO Marco Fassone gaf te kennen dat Milan nog op zoek is naar een diepe spits, ondanks de aankoop van het Portugese toptalent André Silva.

Zlatan herstelt nog steeds van zijn knieblessure. Foto: REUTERS

De Rossoneri zouden in eerste instantie denken aan Zlatan Ibrahimovic, die nog steeds geen nieuw contract heeft getekend bij Manchester United en daardoor een vrije speler is. Ibra speelde al eens voor AC Milan tussen 2010 en 2012. Andere opties zijn Radamel Falcao van AS Monaco en Diego Costa, die niet meer in de plannen van coach Antonio Conte past, dat schrijft The Telegraph.

Wie wordt de vervanger van Neymar bij Barça?

Nu de transfer van Neymar officieel rond is, moet Barcelona dringend werk maken van een vervanger. Het lijstje met kandidaten is al even bekend, maar geen van die spelers lijkt een eenvoudige optie te worden.Zo wil Liverpool hun nummer 10 Philippe Coutinho tegen geen enkele prijs verkopen. Toch is Barça van plan een bod van 120 miljoen euro uit te brengen op de Braziliaan, aldus The Daily Mail. Borussia Dortmund zou wel willen praten over Ousmane Dembele, maar pas vanaf 100 miljoen euro. Angel Di Maria zou de omgekeerde beweging kunnen maken, van PSG naar Barcelona. De Argentijn mag weg nu PSG Neymar haalde, maar het is nog maar de vraag of hij als ex-Madrileen voor de rivaal uit Barcelona wil uitkomen.