Krijgt het “lachend kakske” binnenkort een broertje?

Het is weer die tijd van het jaar waarop we te horen krijgen welke nieuwe emoji er binnenkort in onze smartphones kunnen zitten. Het Unicode Consortium overweegt 67 nieuwe kandidaten, waaronder een broertje voor het welbekende “lachend kakske” en een superheld en superschurk.

Het Unicode Consortium heeft ook dit jaar weer heel wat voorstellen voor nieuwe emoji gekregen en heeft de shortlist van 67 mogelijke nieuwe emoji. De meest opvallende kandidaat? Het “fronsend kakske”, een mogelijk broertje voor de lachende variant die Miss België Romanie Schotte eerder dit jaar zo in de problemen bracht.

Foto: Unicode Consortium

Verder worden onder meer nieuwe emoji voor een superheld en een superschurk overwogen, naast eentje met puppy-oogjes en ‘OK’. De volledige lijst met onder meer een mango, een mug, een lama, bagel en cupcake kan je hier bekijken.

In oktober zal het Unicode Consortium zijn finale besluit formuleren en dan zullen we weten welke van deze 67 emoji ook echt bruikbaar zullen worden. Al lijkt de komst van het “fronsend kakske” ons tamelijk zeker. Eenmaal de emoji goedgekeurd zijn, zal het allicht niet langer dan een jaar duren voor ze ook echt in onze telefoons terechtkomen.