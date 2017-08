Net toen je dacht dat de transfervideo’s niet erger konden, stelt Besiktas zijn nieuwe spits als volgt voor...

Je kan er tegenwoordig niet meer naast kijken: als een voetbalclub een nieuwe speler wil voorstellen, doet het dat met behulp van een grappig filmpje op de sociale media. Zo kluste Chelsea-aanwinst Antonio Rüdiger plots bij in de fanshop of speelde nieuwe Roma-speler Lorenzo Pellegrini een spelletje FIFA met zichzelf. De Turkse topclub Besiktas gaat nog een stapje verder: met behulp van een ‘graphic novel’ en een oorwurm als soundtrack maakte het de transfer van Alvaro Negredo bekend.

De Italiaanse topclub AS Roma is dit seizoen met voorsprong de origineelste als het aankomt op video’s om transfers voor te stellen. Zo liet het Lorenzo Pellegrini FIFA 17 spelen met zichzelf in een Roma-shirt en maakte het de Turkse beloftevolle Cengiz Ünder bekend met een over the top compilatie van zijn beste momenten.

Bij de voorstelling van verdediger Aleksandar Kolarov ging AS Roma de omgekeerde toer op. Het stelde de Serviër voor terwijl die zogezegd te horen kreeg hoe AS Roma hem wou voorstellen: met een overdreven spectaculaire video, waar Radja Nainggolan als ninja een glansrol zou spelen. Kolarov bleef echter nors voor zich uitstaren... en zei resoluut “neen” tegen het al uitgewerkte voorstel.