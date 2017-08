Wat een lefgozer: motorrijder slaat zomaar op helm van agent terwijl hij over snelweg raast

Een politieagent wist op een drukke Britse snelweg even niet wat hem overkwam. Op een bepaald moment durfde een kerel het aan om zonder enige reden op de helm van de agent te slaan. Nadien lachte hij de man uit terwijl hij aan een razend tempo wegreed.

Waar het tafereel plaatsvond, is voorlopig niet duidelijk. De persoon die achter de lefgozer zat, maakte een filmpje van het tafereel die momenteel viraal gaat op de Instagram-pagina van Bike Life Birmingham. Op het einde van de video is ook nog een tweede motorrijder te zien die hem leek te achtervolgen, al is niet meteen duidelijk of ze al dan niet bij elkaar horen.

Geen onderzoek gestart

De politie van Birmingham liet al weten dat de persoon in de video niet een van hun agenten is, aangezien de motor duidelijk verschilt met het model dat het korps gebruikt. In het filmpje is immers te zien dat de motor van het slachtoffer twee voorwielen heeft. Ondanks dat het verboden is om zich voor te doen als een agent, is de politie geen onderzoek gestart. “Het is immers niet duidelijk of het hier gaat om een bedrieger of een lid van een andere politiemacht”, klinkt het.

Het is niet de eerste keer dat de eigenaars van de Instagram-pagina voor opschudding hebben gezorgd. Eerder deze week liet een andere video al zien hoe een bende motorrijders op de A34 nabij Walsall gevaarlijke wheelies maakten en de rode lichten negeerden. De politie van Sandwell vertelde al aan lokale media dat het actie zal ondernemen tegen het roekeloze rijgedrag.