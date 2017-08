Society-bokskoppel brengt wereld op de hoogte van hun scheiding met reeks erg kwetsende tweets

Tot voor kort waren ze hét society-koppel van de bokswereld: de Brit Amir Khan (30) en zijn ravissante vrouw Faryal Makdoom (26). Gisteren stonden ze - figuurlijk - tegen elkaar in de ring. Met om ter meest kwetsende tweets brachten ze de wereld op de hoogte van hun scheiding.

Amir Khan in de ring. Foto: REUTERS

“Wie staat er elke maand in de boekskes met zijn broek op zijn enkels omdat hij weer maar eens was betrapt op scheefpoepen? Ik niet. Jij wel”. Dat twitterde Faryal gisteren als antwoord op de tweet van haar weldra ex-man, die haar beschuldigde van overspel met een andere bokser: Anthony Joshua.

Daarop begon Joshua te twitteren en postte de video van Shaggy’s hit “It wasn’t me” . Daaronder schreef hij nog fijntjes: “Ik heb niets gehad met je vrouw. Bovendien: ik hou van rondere vrouwen.” Dat zal dan weer slecht zijn aangekomen bij Faryal, want die kreeg van haar schoonfamilie de bijnaam Michael Jackson,omdat ze zo skinny is.

Op 80 minuten gingen twintig kwetsende tweets over en weer tussen vooral Amir en zijn vrouw Faryal. Amir deelde de eerste uppercut uit. “Faryal heeft haar koffers gepakt. Ze heeft nooit verborgen dat ze liever bij een andere jongen zou zijn, liefst een andere bokser.”

Schoonouders

Die eerste tweet is verstuurd vanuit Dubai. Het koppel was daar deze week op vakantie om de 26ste verjaardag van Faryal te vieren. Daar is de bom ontploft. Vrienden vertellen dat het al langer slecht ging tussen het koppel. De ouders van Amir vonden dat het model Faryal zich niet kleedde zoals dat een moslima betaamt. Faryals ouders vonden dan weer dat Amir zich teveel door zijn ouders laat inpakken. Faryal dwong Amir zijn vader als manager te ontslaan.

Op de tweet dat ze liever met andere jongens omgaat, twitterde Faryal terug dat ze “wel begreep waarom Amir nu zo laag-bij-de-gronds uit de hoek komt. Hij stelt als bokser niet zoveel meer voor. Hij zoekt andere manieren om op te vallen.”

Overgestapt naar hogere klasse

Anthony Joshua na zijn overwinning tegen Volodymyr Klytsjko, eerder dit jaar. Foto: AP

Het is waar. Amir Khan is op zijn retour als bokser. Hij bereikte zijn hoogtepunt tijdens de Olympische Spelen van Athene toen hij zilver pakte bij de lichtgewichten. Later werd hij wereldkampioen in die klasse. “Nu is Faryal overgestapt naar een hogere klasse”, twitterde Khan om te wereld te vertellen dat zijn Faryal had aangepapt met Anthony Joshua, de zwaargewicht-bokser die in april nog Volodymyr Klytsjko versloeg.

Daarna verstuurde hij een tweet om te zeggen dat zijn vrouw “een echte golddigger is, constant op zoek naar mannen met geld.” Dat wilde Faryal niet zomaar laten passeren en twitterde dat ze “altijd de huishoudrekeningen heeft betaald en ook alles voor hun vierjarige dochter .”

Straks gaat het koppel scheiden. Gisteren kwam hun poepsjieke villa in de buurt van Manchester al op de markt. Vraagprijs: 1,7 miljoen euro. Maar daarvoor heb je wel een huis met binnenzwembad in de vorm van een bokshandschoen.