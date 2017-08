Vlaming verliest jaar van zijn leven door luchtvervuiling

Fijn stof, uitlaatgassen, ongezonde lucht. Als die woorden vallen, is het zelden goed nieuws. Om te weten hoe het nu echt gesteld is in uw buurt, bracht Het Nieuwsblad in de Vijfsterren-reeks de luchtkwaliteit en het groen in uw gemeente in kaart. Het resultaat is niets om vrolijk van te worden. Dat stelt ook milieu-professor Tim Nawrot (Universiteit Hasselt) vast. “Door die luchtvervuiling leven Vlamingen gemiddeld een jaar minder lang.”

Uw krant nam deze maand het groen en de luchtkwaliteit in Vlaanderen onder de loep. In alle Vlaamse gemeenten gingen we na hoe groot de bossen zijn, of u een stukje natuur heeft op wandelafstand en hoe het gesteld is met onze luchtkwaliteit. Met die laatste is het blijkbaar niet al te goed gesteld. Zware industrie, fileleed, het gebruik van ammoniak in de landbouw, de snorrende kachels in heel wat huiskamers: allemaal zorgt het voor een teveel aan stikstof en fijn stof in de lucht.

Dat we überhaupt met luchtvervuiling kampen, is volgens professor Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt niet meer dan normaal. “Zelfs de grotbewoners hadden in hun tijd al te maken met luchtverontreiniging, door de vuurtjes die ze stookten. Desalniettemin heeft elke stijging van luchtvervuiling gevolgen voor de gezondheid. In Vlaanderen verliezen we ondertussen gemiddeld een jaar van ons leven door de luchtvervuiling. En als je langs een drukke steenweg woont, waar dag in dag uit zwaar vrachtverkeer passeert, zal dat hoogstwaarschijnlijk nog iets meer zijn.”

Longkanker tot dementie

Niet alleen wie in een stad woont, heeft meer kans op gezondheidsproblemen. Tim Nawrot: “Ook op het platteland hangen er gezondheidsrisico’s in de lucht, mede door de uitstoten van de landbouw. Intensieve besproeiingen kunnen ook gevaarlijk zijn. Wie op het platteland langs een drukke steenweg met veel vracht- en pendelverkeer woont, kan zelfs slechtere lucht inademen dan in het autoluwste plekje van Antwerpen. In principe zorgen alle plaatsen waar mensen op elkaar gepakt zitten, op een of andere manier voor luchtverontreiniging.”

De concrete gevolgen op ons lichaam zijn niet min. “Longkanker is een bekend gevolg van de slechte lucht die we inademen, net als het feit dat de kansen op hartinfarcten met vijf procent toeneemt”, klinkt het. “Maar daarnaast is ook bewezen dat luchtverontreiniging ook de cognitieve prestaties van kinderen kan aantastesn, en er zijn ook bewijzen dat er vroege dementie kan ontstaan.”

Verhuizen naar Scandinavië?

Maar er is ook goed nieuws, want op de kaart van Vlaanderen valt duidelijk op dat de luchtkwaliteit in Limburg, West-Vlaanderen en in de kustgemeenten uitstekend is. Professor Nawrot: “Daar is de ruimte veel opener en is er veel meer wind. De kans dat fijn stof en stikstof blijven hangen is klein. Ook de streek onder de Samber en Maas kan rekenen op echt zuivere lucht. Vanaf daar zien we een serieus verschil in luchtkwaliteit ten opzichte van de rest van het land.”

Foto: BELGA

Wie écht gezonde lucht wil inademen, verhuist beter naar Scandinavië. Zweden en Finnen verliezen gemiddeld maar drie maanden van hun leven door vervuilde lucht. “Maar dat isuiteraard geen oplossing”, zegt Nawrot. “We moeten alle problematische factoren aanpakken. Het drukke verkeer zorgt maar voor een kwart van alle luchtvervuiling in Vlaanderen. Vooral het filerijden is haast tien keer zo vervuilend als rijden aan een gewone snelheid. Mochten landbouwers met zijn allen minder ammoniak gebruiken, zou dat de luchtkwaliteit ook al vooruit helpen, net als het gebruik van kachels in de winter, die ook veel fijn stof de lucht in sturen. Als we al die problemen snel aanpakken, kunnen we van dat jaar dat we momenteel moeten inleveren misschien een half jaartje maken.”

