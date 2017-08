Lerares ontmaskert pedofiel dankzij "groot lettertype"

Een passagier die op een binnenlandse vlucht tekstberichten verstuurde over hoe hij kinderen misbruikte, is bij landing opgepakt.

Tijdens de vlucht van Seatlle naar Mineta San Jose, zag een lerares hoe haar buurman via zijn smartphone vreselijke berichten verstuurde.

“De man schreef over hoe hij seks had met kinderen. Hij schreef niet alleen hoe hij de kinderen pijn deed. Het ging ook over hoe hij de kinderen dwong tot seks met dieren. Ik was zelfs in staat die berichten mee te lezen omdat de man ze schreef in een extra-groot lettertype”, zei de onderwijzeres.

Berichten gefotografeerd

De onderwijzeres slaagde erin de tekstberichten van de man met haar gsm te fotograferen. Ze toonde die aan het cabinepersoneel die op zijn beurt de politie verwittigde. Bij landing is Michael Kelar, de 53-jarige man die de tekstberichten verstuurde, aangehouden door de politie.

Detective Nick Jourdenais loofde de moed van de onderwijzeres. “Ze heeft tientallen kinderen uit de klauwen van een netwerk gehaald en gehouden.”

Gail Burnworth. Foto: AP

Ondertussen had de politie achterhaald naar wie Michael Kelar zijn berichten stuurde: Gail Burnworth, een vijftig jarige vrouw. Ook zij is opgepakt. Zij werkt als kinderverzorgster en had een soort relatie met Michael Kelar.

De politie achterhaalde ook al over wie Kelar zat te schrijven: kinderen van 5 en 7 jaar. Die zijn intussen in veiligheid gebracht.