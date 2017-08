Dierckx: “Uitstapje naar Tomorrowland heeft niets te maken met verwijzing naar B-kern”

Antwerp-speler Tuur Dierckx heeft met een lijvige post op Instagram de geruchten dat zijn verwijzing naar de B-kern wat te maken zou hebben met zijn uitstapje naar Tomorrowland ontkracht. Wel zegt hij nog geen reden gekregen te hebben.

Volgens Dierckx sukkelde hij de voorbije weken met een enkelblessure en wat keelpijn, maar was hij wel tijdig fit voor de competitiematch tegen Anderlecht. Toch viel hij buiten de selectie, waarna hij na een training op zaterdagochtend de rest van het weekend vrijaf kreeg. “Nadien ben ik inderdaad naar het festival Tomorrowland getrokken, maar ik zie daar (nogmaals) het probleem niet van in. Verbazingwekkend maar vooral behoorlijk triest hoe sommigen de werkelijkheid trachten te verdraaien om deze dan als waarheid af te kondigen. Het is dan ook uiterst jammer wat er mij naar het hoofd gegooid wordt.”