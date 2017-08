ZITTEN OF STAAN? Op kantoor valt ons lijf sowieso in slaap

Jaja, zitten is ongezond. Dat weten we intussen wel. Dus verschijnen op elke werkvloer van die hippe sta-bureaus, op bewegende poten. Maar zijn we vanaf nu allemaal gezond? “Lang rechtstaan is op zich even schadelijk als zitten”, zeggen bewegingswetenschapper Jan Seghers. “We moeten echt leren bewegen op kantoor. Best om het halfuur.”