Voormalige kandidate ‘K3 zoekt K3’ in tranen: “Mijn wereld stort in”

Lisa Michels, die eerder nog meedeed aan ‘K3 zoekt K3’, vertelt in tranen op haar YouTube-kanaal dat haar single ‘Wasted’ offline werd gehaald door YouTube. Blijkbaar nam ook een Amerikaanse zangeres het nummer op, zij het met een andere beat, en omdat zij het eerder uitbracht moest dat van Lisa offline gehaald worden. Nochtans zou zij het nummer al veel eerder hebben opgenomen.

Michels kwam enkele weken geleden te weten dat het andere nummer bestond, maar pas gisteren werd haar single offline gehaald. “Ik heb zo’n slapeloze nachten gehad”, vertelt ze huilend. “Mijn ergste nachtmerrie is gewoon werkelijkheid geworden.”

“Ik kan ook gewoon niet rustig doen. Ik schaam me ook gewoon dood. Je staat zo voor lul. Ik was zo blij en ik heb zo hard gewerkt aan dit nummer. Mijn hele leven heb ik zo hard gewerkt naar dit moment om gewoon je eigen nummer te maken. Mijn leven stort echt in.”

Op het moment van (het begin van) de video had Michels het nog aan niemand verteld. Op het einde van de video toont ze zich echter strijdvaardig. “Ik heb het nummer in september 2016 al opgenomen. Ik heb praktisch bijna een jaar met dit nummer op mijn telefoon rondgelopen.”

“Het enige lichtpuntje is dat ik heel snel weer de studio ga induiken, ga beginnen aan een nieuwe song. Want we gaan natuurlijk niet wachten op dit hele gedoe om ‘Wasted’. Dus ik ga heel snel de studio weer in, en jullie zijn niet van mij af in elk geval.”